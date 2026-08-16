Un amplio operativo de control realizado en boliches de Mar del Plata terminó con el secuestro de droga y la detección de casi un centenar de menores de edad dentro de establecimientos nocturnos. Los procedimientos se desarrollaron durante la madrugada y alcanzaron a diferentes locales de la ciudad balnearia.

Como resultado de las inspecciones, las autoridades secuestraron 45 envoltorios que contenían cocaína. Además, durante los controles identificaron a 97 menores de edad que se encontraban dentro de los establecimientos alcanzados por el procedimiento.

El despliegue formó parte de una serie de controles destinados a reforzar la fiscalización de la actividad nocturna y detectar posibles irregularidades. Durante las inspecciones participaron diferentes áreas y se verificaron las condiciones en las que funcionaban los locales.

Uno de los puntos que mayor preocupación generó fue justamente la cantidad de adolescentes encontrados durante los procedimientos. Las autoridades avanzaron con las actuaciones correspondientes tras constatar su presencia.

A esto se sumó el hallazgo de sustancias prohibidas. Los 45 envoltorios con cocaína fueron secuestrados y quedaron a disposición de las autoridades encargadas de continuar con las actuaciones.

El operativo se desarrolló en el marco de los controles sobre la nocturnidad en Mar del Plata y dejó bajo análisis la situación de los establecimientos involucrados, tanto por la presencia de menores como por el hallazgo de estupefacientes.