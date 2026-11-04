La Policía de San Juan prepara un operativo de entre 80 y 110 efectivos para la 65ª edición de la Fiesta Nacional de la Tradición de Jáchal, que comenzará el sábado 7 de noviembre en la Plaza General San Martín y continuará el 13 y 14 en el Anfiteatro Buenaventura Luna. El subjefe de la fuerza, Pablo Torres, confirmó a DIARIO HUARPE que el dispositivo incluirá unidades especiales, controles de tránsito y presencia policial en las rutas de acceso al departamento.

El funcionario explicó que el trabajo se coordina con el municipio y que la planificación comenzó hace más de 20 días. El objetivo será prevenir incidentes durante las actividades, ordenar la circulación de los asistentes y agilizar la salida una vez finalizados los espectáculos.

Hasta 110 efectivos y unidades especiales

Torres detalló que el operativo contará con personal de distintas áreas policiales, entre ellas Tránsito, la unidad motorizada GAM, efectivos del Comando y agentes de la jurisdicción. Además, confirmó que se sumarán unidades especiales para desarrollar tareas específicas durante las jornadas.

Entre ellas mencionó al personal que trabaja en la prevención de delitos vinculados con drogas ilegales y a la Brigada de Investigaciones. Según explicó, esos equipos también realizarán tareas en los negocios cercanos a los espacios donde se desarrollará la celebración.

Controles en las rutas de acceso a Jáchal

El despliegue no estará limitado a los alrededores de la plaza y el anfiteatro, sino que también incluirá controles sobre las rutas. Torres indicó que habrá regulaciones de circulación y controles vehiculares para quienes viajen desde San Juan y desde La Rioja, provincia desde donde también esperan visitantes.

El subjefe policial señaló que la planificación apunta a que la fiesta se desarrolle sin incidentes. “Toda esa gente trabaja también por fuera y trabaja en los negocios cercanos para tratar de que esto sea una fiesta y que no tengamos una tragedia”, expresó.

Las fechas de la Fiesta de la Tradición

La celebración tendrá su primera jornada el sábado 7 de noviembre en la Plaza General San Martín, con actividades tradicionales y la participación de agrupaciones gauchas. Las noches centrales serán el viernes 13 y el sábado 14 en el Anfiteatro Buenaventura Luna, donde se realizarán los principales espectáculos.