Orestone Mining Corp. dio a conocer los avances de su programa de exploración en el proyecto Francisca, ubicado en la provincia de Salta, donde continúa evaluando el potencial de las zonas Tom East y Kelly, dos objetivos que muestran características compatibles con un sistema de oro y plata de baja sulfuración.

Los trabajos recientes estuvieron enfocados en tareas de cartografía geológica, muestreo de rocas y prospección de superficie, con el objetivo de ampliar el conocimiento del distrito y definir nuevas áreas para futuras campañas de exploración. La información recopilada permitirá refinar el modelo geológico del proyecto y priorizar los sectores con mayor potencial mineral.

En la zona Tom East, la compañía identificó una red de vetas de cuarzo con evidencias de alteración hidrotermal y mineralización asociada a metales preciosos. Los resultados obtenidos hasta el momento indican que el sistema se extiende sobre una superficie mayor a la inicialmente reconocida, abriendo la posibilidad de encontrar nuevas estructuras mineralizadas. Este tipo de formaciones suelen estar asociadas a depósitos epitermales de baja sulfuración, donde los fluidos calientes circulan a través de fracturas y depositan oro y plata en condiciones de baja temperatura.

Por su parte, el objetivo Kelly continúa consolidándose como otro sector de interés dentro de la propiedad. Allí, los geólogos detectaron estructuras mineralizadas y alteraciones geológicas similares a las observadas en Tom East, lo que sugiere que ambas áreas podrían formar parte de un mismo sistema epitermal.

Los trabajos de campo permitieron ampliar la cartografía de las principales estructuras geológicas y reconocer nuevos afloramientos que no habían sido evaluados en campañas anteriores. Estos datos serán integrados con la información geoquímica para definir con mayor precisión los próximos objetivos de perforación.

El proyecto Francisca comprende un amplio paquete de concesiones mineras localizado en una región con importante tradición exploratoria del noroeste argentino. La propiedad presenta características geológicas favorables para el desarrollo de depósitos epitermales de oro y plata, un tipo de mineralización ampliamente explotado en la Cordillera de los Andes.

Como parte de la campaña, Orestone también realizó un relevamiento de las estructuras regionales que controlan la circulación de fluidos mineralizantes. La compañía considera que comprender estos controles geológicos será clave para localizar sectores donde la mineralización alcance mayores leyes y espesores.

Los resultados obtenidos durante esta etapa servirán para diseñar un programa de exploración más avanzado, que incluirá nuevos estudios de superficie y, posteriormente, una campaña de perforación destinada a comprobar la continuidad de la mineralización en profundidad.

Con la información obtenida en Tom East y Kelly, Orestone continuará evaluando el potencial del proyecto Francisca antes de definir las siguientes inversiones exploratorias.