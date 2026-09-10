El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, aseguró ante el Congreso que los envíos de oro al exterior fueron revisados y no tuvieron observaciones, pero la Auditoría General de la Nación (AGN) desmintió categóricamente esta versión.

El organismo de control confirmó que no pudo auditar la transferencia de los lingotes porque el BCRA le impidió acceder a la documentación. Además, la entidad monetaria incumplió una orden judicial dictada el 22 de diciembre del año pasado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que le exigía responder los pedidos de acceso a la información pública sobre estos traslados.

Frente a la oposición, Bausili sostuvo que los movimientos de 2023, 2024 y 2025 "están y no tienen comentarios", remarcando que "la información está disponible, está auditada y están los informes".

En contraste, la respuesta oficial del BCRA que recibió la AGN fue radicalmente opuesta: "Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior… no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024".

Transferencias y bloqueo informativo

La AGN había tomado nota de cuatro transferencias oficiales hacia el exterior, cada una compuesta por 250 lingotes de oro, realizadas en las siguientes fechas: el 18 de junio de 2024; el 2 de julio de 2024; el 31 de julio de 2024; el 13 de agosto de 2024.

Al solicitar actas, dictámenes y actuaciones para auditar estas operaciones, el BCRA no se negó explícitamente, pero entorpeció el proceso amparándose en el "carácter secreto" y la confidencialidad de los expedientes reservados.

La única alternativa que ofreció el Banco Central hizo técnicamente imposible el trabajo de los auditores. Solo se permitió visualizar los documentos desde computadoras del BCRA. Se prohibió tomar fotografías, hacer copias o tomar notas escritas; el equipo solo podía retener los datos en la memoria.

La AGN concluyó que la "mera observación" no constituye un medio hábil ni suficiente para respaldar técnicamente una auditoría.

En septiembre, mediante la respuesta a la Nota N°1053, Bausili justificó estas trabas alegando que el objetivo del BCRA es "evitar su reproducción y posterior circulación en entornos no controlados". Sin embargo, fuentes calificadas señalaron que la AGN está habituada a manejar documentación sensible, tal como demostró al auditar los contratos de las vacunas por el COVID-19.

Contradicciones y antecedentes

Cuando la AGN aceptó someterse a una verificación in situ —práctica utilizada antes en auditorías financieras, pero no de gestión—, el Central impuso una nueva traba argumentando que no se elaboraron informes del servicio jurídico porque directamente "no hay contratos". Este intercambio de notas ya lleva casi un año de idas y vueltas.

Esta reticencia contradice el accionar de la propia entidad en el pasado reciente. En 2024, durante la elaboración del informe "Procedimientos empleados por el BCRA para la administración de reservas internacionales", el Central entregó sin reparos toda la información requerida para auditar la totalidad de las reservas.

Recientemente, Bausili intentó defender su postura trazando una ruta ambigua: argumentó que no se debían difundir detalles en tiempo real para no afectar la administración de activos internacionales, pero insistió en que los datos sí fueron remitidos a los órganos de control y asentados en los estados contables, algo que la propia AGN rechaza en los hechos.