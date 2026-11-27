El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó este viernes 27 de noviembre que la Provincia activó el protocolo de emergencia para asistir a las familias afectadas por las últimas lluvias y crecientes. Si bien aseguró que se solucionaron inconvenientes en el suministro de agua potable y energía eléctrica, manifestó su preocupación por garantizar el abastecimiento hídrico para la actividad ganadera.

En rueda de prensa, el mandatario explicó que desde la noche del jueves y durante las primeras horas de este viernes recibió información sobre la situación en las distintas zonas afectadas por las precipitaciones.

“Se activó el protocolo. Desde anoche y desde muy temprano esta mañana estamos recibiendo información de distintas zonas”, señaló Orrego.

El gobernador indicó que durante la madrugada mantuvo comunicación con el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, para interiorizarse sobre los inconvenientes registrados y las tareas de asistencia.

“Se habían cortado algunos servicios de energía, algo que me preocupaba mucho”, reconoció.

La preocupación por la producción

Más allá de la asistencia inmediata a las familias y el restablecimiento de los servicios esenciales, Orrego puso el foco en las dificultades que enfrentan los productores ganaderos de las zonas alcanzadas por las crecientes.

“Estábamos llevando agua potable. Eso ya se solucionó, al igual que el tema de la energía, pero también necesitamos agua para la producción”, explicó.

En ese sentido, el mandatario remarcó la necesidad de garantizar el suministro hídrico para los animales, teniendo en cuenta las características productivas de los sectores afectados.

“Hay muchos animales, vacas y ovejas. Hay mucha producción de esa naturaleza”, sostuvo.

Finalmente, Orrego confirmó que funcionarios provinciales y equipos técnicos permanecen en territorio atendiendo las consecuencias del fenómeno climático.

“En este momento está trabajando el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, junto con distintos ingenieros”, concluyó.