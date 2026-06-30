El gobernador Marcelo Orrego participó este martes de la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y, tras la ceremonia, mantuvo un encuentro con el flamante funcionario nacional y con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. La reunión dejó una clara señal política de respaldo institucional y de fortalecimiento del vínculo con uno de los principales articuladores del Gobierno nacional.

A través de sus redes sociales, Orrego compartió una imagen del encuentro y destacó el valor del trabajo conjunto entre la Nación y las provincias.

"En la jura de Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, compartimos un encuentro junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Creemos en un país que crece cuando la Nación y las provincias trabajan con diálogo, responsabilidad y objetivos compartidos. Ese es el camino para seguir generando más oportunidades para los sanjuaninos y para todos los argentinos. Felicitaciones, Diego. Te deseo muchos éxitos en este desafío tan importante para la Argentina", escribió el mandatario sanjuanino.

La presencia de Orrego en la Casa Rosada fue mucho más que un gesto protocolar. La llegada de Santilli al principal cargo político del gabinete nacional abre una nueva etapa para la relación entre San Juan y el Gobierno nacional, especialmente porque ambos dirigentes mantienen un vínculo político e institucional desde hace varios años.

Orrego y Santilli compartieron su paso por la Cámara de Diputados de la Nación durante su pertenencia a Juntos por el Cambio. Esa relación previa aparece como uno de los principales activos con los que cuenta el gobernador sanjuanino para fortalecer la agenda provincial ante la administración nacional.

Días antes de la asunción, Orrego ya había manifestado públicamente su satisfacción con la designación del dirigente bonaerense.

"Santilli es un hombre que genera compromiso, resuelve conflictos y genera consensos. Lo conozco desde hace muchos años, cuando me tocó ser diputado nacional. Coincidimos en la Cámara de Diputados y hemos generado una muy buena relación desde lo institucional y también desde lo afectivo", afirmó.

El gobernador también destacó el perfil federal del nuevo jefe de Gabinete. "Espero que tenga muchísimo éxito. Tiene una mirada federal, que eso es muy importante, y además genera consenso, que en estos tiempos es significativo", sostuvo.

La llegada de Santilli representa una oportunidad para los gobernadores que buscan mantener interlocutores con capacidad de decisión dentro del Ejecutivo nacional para gestionar obras, financiamiento y proyectos estratégicos. En ese contexto, la reunión mantenida este martes entre Orrego, Santilli y Frigerio también puede leerse como el inicio de una nueva etapa de diálogo político entre la Casa Rosada y las provincias.

Con ese escenario, el gobernador sanjuanino volvió a mostrar su estrategia de privilegiar la relación institucional con el Gobierno nacional y fortalecer los vínculos con funcionarios clave para defender la agenda de San Juan, en un momento en que la articulación entre Nación y las provincias será determinante para el desarrollo de nuevas inversiones y obras de infraestructura.