Orrego amplía el Plan Educativo con 50.000 computadoras para estudiantes

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves la ampliación del acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que permitirá avanzar con la adquisición de otras 50.000 netbooks destinadas a estudiantes de la provincia. La iniciativa impulsada por el Gobierno de Marcelo Orrego obtuvo 19 votos positivos y 8 abstenciones.

La incorporación de los equipos quedó contemplada en la Enmienda N°2 del Memorándum de Acuerdo firmado entre el Gobierno nacional, la Provincia y UNOPS, dentro del proyecto denominado “Fortalecimiento de las capacidades de gestión y modernización del Gobierno de la Provincia de San Juan”.

Además de incorporar nuevos bienes y servicios, la modificación extiende la vigencia del convenio hasta el 31 de mayo de 2027. Según la información oficial de la Legislatura, luego de las entregas realizadas en etapas anteriores, todavía existe una población estimada cercana a los 50.000 estudiantes en condiciones de acceder a estos dispositivos.

El plan ya tuvo una primera etapa

La nueva compra dará continuidad al programa de distribución de computadoras que el Gobierno provincial puso en marcha durante la gestión de Orrego.

En noviembre de 2025, la Provincia informó que ya se habían entregado 23.000 computadoras entre estudiantes y docentes. Dentro de esa cifra estaban incluidas más de 5.000 notebooks otorgadas a maestros de nivel primario de escuelas públicas y privadas.

Ese mismo mes, el Ejecutivo provincial anunció que había completado una primera etapa de 30.000 equipos distribuidos entre alumnos y docentes.

Con las nuevas 50.000 netbooks, el Gobierno busca ampliar la cobertura entre los estudiantes que todavía no recibieron dispositivos y avanzar hacia una mayor universalización del acceso a herramientas digitales en las escuelas.

El PJ se abstuvo

Durante el tratamiento legislativo, la diputada Fernanda Paredes pidió autorización para abstenerse junto con su bloque. Finalmente, la Enmienda N°2 fue aprobada con 19 votos afirmativos y 8 abstenciones.

La medida permitirá al Ejecutivo continuar con el proceso de adquisición mediante UNOPS, organismo que ya intervino en las compras anteriores brindando asistencia en los procesos de contratación y control de calidad de los equipos.