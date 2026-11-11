El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anticipó que en el corto plazo se anunciarán nuevas obras hídricas para el norte de la provincia, mediante un fideicomiso vinculado con la empresa minera Veladero. La novedad llega en un momento determinante para San Juan, que atraviesa las consecuencias de una prolongada crisis hídrica y se prepara para recibir un mayor volumen de agua por el deshielo cordillerano.

"Van a ver muy pronto, hoy o mañana, un fideicomiso que hemos trabajado con la empresa Veladero. Vamos a comunicar oficialmente todo lo que vamos a desarrollar en materia hídrica, sobre todo en el norte de nuestra provincia", expresó Orrego este miércoles 11 de noviembre, durante la entrega de 137 viviendas en el barrio Villicum, en Albardón.

El mandatario no precisó qué obras se ejecutarán, dónde estarán ubicadas ni qué inversión demandarán. Esos detalles serán comunicados oficialmente por el Gobierno provincial.

El fideicomiso de Veladero y los fondos acumulados

Un dato que permite dimensionar los recursos vinculados con la actividad minera surge del informe de evolución de resultados del Banco San Juan, elaborado en octubre de 2026 y al que accedió DIARIO HUARPE.

El documento establece que, al 30 de junio, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Fase 6 Veladero registraba US$54.465.707, equivalentes a aproximadamente $85.511 millones, tomando como referencia el dólar vendedor del Banco Nación de este miércoles, a $1.570.

El relevamiento también señala que los 11 fideicomisos incluidos acumulan US$72,4 millones, de los cuales la Fase 6 de Veladero concentra alrededor del 75%.

Sin embargo, esos recursos registrados no representan necesariamente dinero disponible para nuevos proyectos. Tampoco se confirmó si las obras anticipadas por Orrego se financiarán específicamente con la Fase 6, mediante otro fideicomiso o a través de una ampliación de los mecanismos existentes.

San Juan, entre la crisis hídrica y la expectativa del deshielo

El anuncio se produce cuando la provincia comienza a transitar un escenario diferente al de los últimos años. Después de sucesivas temporadas de escasez, las nevadas del invierno de 2026 generaron expectativas de una recuperación significativa del agua disponible.

Un estudio de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), elaborado por el ingeniero Oscar Dölling, proyectó que el río San Juan aportará 1.653 hectómetros cúbicos durante el ciclo 2026-2027, frente a los 753 registrados en el período anterior. De cumplirse esa estimación, el volumen de agua más que se duplicaría.

Por su parte, las mediciones realizadas por el Departamento de Hidráulica en alta montaña detectaron un promedio de 1,33 metros de nieve en las cuencas de los ríos San Juan y Jáchal, aunque los especialistas advirtieron que no toda esa acumulación llegará a los cauces.

La densidad del manto nival, la evaporación y la sublimación son variables fundamentales para determinar cuánto del recurso finalmente ingresará al sistema hídrico provincial.

En este contexto, el Gobierno ya terminó de procesar los datos del pronóstico hídrico oficial 2026-2027 y prepara su presentación, prevista entre finales de esta semana y comienzos de la próxima. Las primeras estimaciones extraoficiales anticipan un volumen de agua superior al de los últimos ciclos.

El desafío de aprovechar el agua que viene

La perspectiva de un mayor caudal supone un alivio después de años de sequía, pero también plantea nuevos desafíos para la infraestructura provincial.

El incremento del deshielo obliga a preparar cauces, defensas y embalses frente a posibles crecidas, mientras que la necesidad de mejorar la distribución, el almacenamiento y el aprovechamiento del agua sigue siendo central para la producción agrícola, el abastecimiento y las actividades económicas.

A esto se suma que el Servicio Meteorológico Nacional proyectó para San Juan precipitaciones normales o inferiores a las habituales entre noviembre de 2026 y enero de 2027, una señal de que la recuperación del recurso no elimina la necesidad de administrarlo con eficiencia.

En ese escenario, el anuncio anticipado por Orrego adquiere especial relevancia. La expectativa está puesta en conocer si las nuevas inversiones permitirán mejorar la disponibilidad de agua, fortalecer los sistemas existentes o incorporar infraestructura para reducir la vulnerabilidad de los departamentos del norte provincial.

Las precisiones sobre los proyectos, sus costos y los plazos de ejecución serán determinantes para conocer el alcance real de la iniciativa.