El gobernador Marcelo Orrego anticipó que “dentro de muy poco” comenzará la repavimentación integral de la avenida de Circunvalación y pidió paciencia a los sanjuaninos por las complicaciones que generarán los trabajos en la ruta más transitada de la provincia. La obra fue dividida en dos licitaciones, con un presupuesto oficial conjunto superior a los $15.762 millones, y quedó en manos de las empresas Mapal y Menin Construcciones.

“Ya está publicado, se ha hecho la licitación y, por supuesto, vamos a tener que tener mucha paciencia los sanjuaninos, porque todos sabemos que es la ruta más transitada de la provincia de San Juan”, afirmó Orrego.

El mandatario no precisó una fecha exacta para el comienzo de las tareas, aunque aseguró que el inicio es inminente. “Lo hemos hablado con el Ministerio de Infraestructura y, por supuesto, ya va a comenzar rápidamente”, sostuvo.

La intervención comprende los anillos interno y externo de la Autopista A-014. Cada uno tiene una extensión cercana a los 16 kilómetros, por lo que la repavimentación alcanzará aproximadamente 32 kilómetros de calzada. Los trabajos fueron separados en dos contratos para que puedan ejecutarse de manera simultánea y reducir el tiempo total de obra.

Una intervención integral

Orrego puso el foco en el deterioro que presenta actualmente la autopista, especialmente en algunos sectores del pavimento y en las juntas de los puentes.

“Todos sabemos que hay partes de la Circunvalación que están realmente en muy malas condiciones. El auto va saltando y las juntas de los puentes están muy mal”, describió.

El proyecto no se limitará a colocar una nueva carpeta asfáltica. En los tramos de hormigón deteriorados se demolerán las losas dañadas y se reconstruirán las bases, mientras que en los sectores asfaltados se sellarán las grietas y se colocarán nuevas capas de pavimento en caliente.

También se trabajará sobre las banquinas, las juntas de los puentes, los guardarraíles y la señalización horizontal y vertical. El objetivo es recuperar la calzada desde un extremo hasta el otro y mejorar las condiciones de seguridad vial.

“Va a quedar sin las deformaciones que tiene, lamentablemente, el pavimento fruto del tiempo, donde ha habido muchos accidentes”, expresó el gobernador.

Para explicar el alcance que busca darle el Gobierno, Orrego apeló a una comparación: “Esto, como en la vida misma, no es como ponerse un pantalón: no se puede poner una pierna y después la otra. Tiene que estar el trabajo completo”.

El pedido de paciencia

La repavimentación se ejecutará por tramos y sin interrumpir totalmente la circulación. El esquema previsto contempla reducciones de calzada, desvíos y tareas en horarios nocturnos para disminuir el impacto sobre el tránsito.

El pedido de paciencia realizado por Orrego apunta a las demoras que podrían producirse durante los seis meses de trabajos en una arteria clave para la circulación del Gran San Juan.

“Necesitamos hacer que eso sea completo”, remarcó el mandatario, quien sostuvo que la intervención terminará de complementar las mejoras ya realizadas en iluminación, defensas metálicas, rampas y accesos de Circunvalación.

Mapal y Menin harán la obra

Las empresas Mapal SACIA y Menin Construcciones SA resultaron ganadoras de las licitaciones y tendrán a su cargo uno de los anillos cada una. Ambas firmas son sanjuaninas y habían presentado las dos propuestas económicas más bajas durante la apertura de sobres.

El presupuesto oficial era de $7.880.007.000 para el anillo interno y de $7.882.748.000 para el externo. En conjunto, la inversión prevista inicialmente alcanzaba los $15.762.755.000, con fondos aportados por el Gobierno de San Juan.

Mapal había ofertado $8.580.275.143,42 por el anillo interno y $8.580.975.843,42 por el externo. Menin, por su parte, presentó propuestas de $8.756.981.475,61 y $8.717.505.672,03, respectivamente.

También habían competido la unión transitoria integrada por Terusi Construcciones y Caminos, con una oferta de $10.709.478.596,02 para cada anillo, y Federico Hermanos, que cotizó $11.294.230.535,15 por cada contrato. Todas las propuestas quedaron por encima de los presupuestos oficiales calculados a valores de mayo.

Cada licitación establece un plazo de ejecución de 180 días corridos, equivalente a unos seis meses desde el inicio formal de las tareas.