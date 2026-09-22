El gobernador Marcelo Orrego aseguró que están prácticamente terminados los dos nuevos dispositivos que la Provincia prepara para la atención de chicos bajo protección estatal y de personas con consumos problemáticos. Según afirmó a DIARIO HUARPE, solo restan cuestiones técnicas y administrativas y su puesta en funcionamiento será “dentro de muy poco”.

Se trata de los inmuebles construidos originalmente en el marco de Casa Activa y que posteriormente fueron redefinidos por la Provincia. El complejo ubicado en Chimbas será destinado al Plan Provincial para el Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos, mientras que el de Pocito funcionará como un nuevo complejo residencial dependiente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

“Prácticamente las dos obras están resueltas”, afirmó Orrego. Sobre cuándo comenzarán a funcionar, agregó: “Va a ser dentro de muy poco. Yo estoy esperando solamente algunas cuestiones que son, diría, técnicas, administrativas”.

La definición actualiza un proceso que lleva varios meses. A comienzos de septiembre todavía estaba en trámite legislativo la división y transferencia de los inmuebles al Ministerio de Familia, paso necesario para avanzar posteriormente con la adquisición del mobiliario y la puesta en funcionamiento de los espacios.

Equipos interdisciplinarios

Orrego indicó que los dispositivos contarán con diferentes profesionales según las necesidades de las personas asistidas.

“Usted va a tener psicólogos, psicólogos sociales, trabajadores sociales, médicos, nutricionistas. Bueno, esto es un programa completo, depende por supuesto de la necesidad de cada una de las personas”, expresó.

En ese contexto, el gobernador también planteó que busca acelerar los últimos procedimientos administrativos. “Yo soy convencido que un Estado no tiene que ser un Estado pesado, sino que sea un Estado ágil, eficiente, que actúe rápido”, sostuvo.

El Nazario Benavidez, en los últimos detalles

De manera separada, Orrego también se refirió a las obras en el Instituto Nazario Benavidez, establecimiento destinado a adolescentes alcanzados por medidas del sistema penal juvenil.

El mandatario aseguró que el lugar “está quedando fantástico” y señaló que las obras se encuentran actualmente “en los detalles mínimos”.

La adecuación del instituto ya se encontraba en su última etapa a comienzos de septiembre. Entre las intervenciones pendientes se había informado la colocación de sanitarios especiales en los sectores destinados al alojamiento de adolescentes.

Con la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil el 5 de septiembre, el Nazario Benavidez quedó como uno de los espacios previstos por la Provincia para alojar a adolescentes cuando la Justicia disponga una medida privativa de la libertad.