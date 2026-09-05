El gobernador Marcelo Orrego anunció la pavimentación de calle Abraham Tapia, en Rawson, en el tramo comprendido entre avenida Circunvalación y Callejón Coria. La obra fue confirmada durante el acto por el 84° aniversario del departamento y fue definida por el mandatario como una intervención “largamente esperada”.

“Vamos a hacer una obra que es largamente esperada en el departamento de Rawson, como es la pavimentación de calle Abraham Tapia, desde Circunvalación hasta Callejón Coria”, anunció Orrego durante su discurso.

Posteriormente, durante una rueda de prensa, el gobernador volvió a referirse a los trabajos y los definió como una obra de repavimentación, al tiempo que destacó que se trata de una intervención esperada para ese sector del departamento.

El anuncio se produjo en el marco de las actividades por un nuevo aniversario de Rawson, donde Orrego destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno de San Juan y los municipios como una herramienta para concretar obras destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

“Estoy convencido de que es la única forma. No es la mejor forma, es la única forma: el trabajo en conjunto, que da resultados significativos y concretos para la gente”, señaló el mandatario al referirse al vínculo entre Provincia y el municipio de Rawson.

El impacto en el empleo

Además de la mejora vial, Orrego puso el foco en el movimiento económico que generan las obras públicas y particularmente en las oportunidades laborales que se abren durante su ejecución.

“Hay muchas personas que pueden trabajar de manera directa o de forma indirecta, pero el trabajo es lo más importante para mí”, afirmó el gobernador. En ese sentido, aseguró que el objetivo es “generar oportunidades para que muchas personas ingresen al mercado laboral”.

Más obras para Rawson

Durante el acto, Orrego también anticipó que el Gobierno provincial analiza nuevas intervenciones para el departamento, aunque todavía no brindó precisiones sobre cuáles serán.

“Seguramente en el tiempo vamos a transmitir algunas obras más que están en estudio, pero que también van a dejar huellas en este querido departamento de Rawson”, expresó.

Por el momento, el gobernador no informó el presupuesto, el plazo de ejecución ni la fecha prevista para el inicio de los trabajos sobre Abraham Tapia.