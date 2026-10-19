El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció este lunes que el Gobierno nacional de Javier Milei se comprometió a financiar el tramo 2 de la Ruta 40 Sur, cuya obra había quedado paralizada por la interrupción de los fondos nacionales. Además, confirmó que la Provincia avanzará con la licitación de los tramos 1 y 3 mediante un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), una vez que la Legislatura autorice el financiamiento.

El mandatario dio a conocer la novedad tras las gestiones realizadas en Buenos Aires, donde mantuvo conversaciones con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, para buscar una solución que permitiera reactivar una de las obras viales más importantes para San Juan.

"Después de largas charlas" con el jefe de Gabinete, explicó Orrego, se consiguió el compromiso de financiamiento. "Hemos logrado que Nación se comprometa a poner los fondos para el tramo 2", afirmó el gobernador, al referirse al sector donde se había interrumpido la ejecución de los trabajos.

De esta manera, el esquema anunciado contempla que Nación se haga cargo del financiamiento del segundo tramo, mientras que San Juan utilizará recursos internacionales para avanzar con los otros dos sectores de la ruta.

San Juan licitará los otros dos tramos

Orrego confirmó que el Gobierno provincial avanzará con las licitaciones para completar los otros sectores de la Ruta 40 Sur, utilizando financiamiento de la CAF, organismo internacional que aprobó un préstamo para mejorar la conectividad vial de San Juan.

"La provincia de San Juan va a llamar a licitación en el tramo 1 y 3", aseguró el mandatario.

El gobernador sostuvo que ya se obtuvo la autorización de Nación vinculada al financiamiento internacional, aunque aclaró que todavía resta un paso fundamental para poder iniciar los procesos licitatorios: la aprobación legislativa.

"Una vez que eso pase a la Legislatura a refrendar este convenio se podrá avanzar con las licitaciones", señaló Orrego. Sobre los plazos para concretar ese paso, indicó que "serán los tiempos legislativos, lo marcará el vicegobernador".

El mandatario también destacó las condiciones del crédito internacional. "Estamos hablando de una tasa de un 6% en 15 años", expresó, y consideró que el financiamiento representa una oportunidad para avanzar con infraestructura estratégica.

Cómo se divide la Ruta 40 Sur

El proyecto está dividido en tres sectores. El tramo 1 comprende 22,78 kilómetros, desde el límite con Mendoza hasta Tres Esquinas. El tramo 2, cuyo financiamiento nacional se comprometió a restablecer, se extiende por 26 kilómetros entre Tres Esquinas y el acceso a Cochagual, por la Ruta Provincial 295.

Por su parte, el tramo 3 abarca 26,27 kilómetros desde el acceso a Cochagual hasta calle 8, correspondiente a la Ruta Provincial 179, en Pocito.

Según el esquema anunciado por Orrego, la Provincia llamará a licitación para ejecutar los tramos 1 y 3, mientras que Nación se hará cargo del financiamiento del segundo, que había quedado paralizado.

Una obra clave para San Juan

Orrego remarcó la importancia que tendrá la obra para el desarrollo económico provincial, especialmente por su vinculación con las actividades productivas y la salida hacia los mercados internacionales.

En ese sentido, destacó que la ruta "nos ayuda a expandir nuestra producción sobre todo hacia el Pacífico", al señalar el impacto que tendrá una mejor conectividad para los sectores productivos sanjuaninos.

Sin embargo, el gobernador no precisó fechas para la apertura de las licitaciones provinciales ni para el reinicio efectivo de los trabajos del tramo 2, que dependerá de los fondos comprometidos por Nación.

"Yo creo que esto es una muy buena noticia para todos los sanjuaninos", concluyó Orrego, al destacar el avance de las gestiones para concretar una obra vial largamente esperada en la provincia.