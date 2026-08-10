Orrego anunció que renovarán y ampliarán el Centro René Favaloro en Rawson

El gobernador Marcelo Orrego comunicó que el Centro de Salud René Favaloro, identificado popularmente como La Rotonda, atravesará un proceso de ampliación y remodelación. Este proyecto busca optimizar el servicio para las familias de Rawson y el Gran San Juan mediante una intervención que supera los 3.400 metros cuadrados totales.

La planificación contempla la refacción de 2.881,3 metros cuadrados y la incorporación de 603,83 metros cuadrados adicionales. Estas tareas permitirán renovar los sectores actuales y crear nuevos espacios destinados a responder con mayor eficiencia a los vecinos que asisten diariamente al lugar.

Un aspecto fundamental de esta obra es que la atención médica no se verá interrumpida en ningún momento. Los trabajos se ejecutarán en cinco etapas diseñadas específicamente para que el establecimiento continúe operativo mientras se realizan las mejoras edilicias necesarias.

Dentro de las modificaciones previstas destaca la ampliación del área de Pediatría, que tendrá un ingreso independiente y mejores condiciones de accesibilidad. Asimismo, se proyecta la reestructuración del laboratorio y una reorganización en Farmacia, Kinesiología y los sanitarios para mejorar el funcionamiento general del edificio.

El plan también incluye la renovación de consultorios, salas de espera y zonas de atención. Estas reformas pretenden brindar mayor comodidad a los pacientes y optimizar el entorno laboral para los equipos de salud. De esta forma, el Centro René Favaloro contará con una infraestructura funcional y moderna para cuidar a los sanjuaninos.