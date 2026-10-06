El gobernador Marcelo Orrego anunció la transformación de 24,5 kilómetros de la Ruta Nacional 20 en una autopista entre calle Gorriti, en Santa Lucía, y el acceso a Caucete. La obra tendrá dos calzadas separadas, dos carriles por sentido, colectoras, nuevos puentes y cruces a distinto nivel, con un plazo previsto de ejecución de 36 meses y financiamiento mediante el bono provincial.

El mandatario puso el foco especialmente en la seguridad vial y aseguró que se trata de una intervención reclamada desde hace décadas sobre un corredor en el que se registraron 39 víctimas fatales en siniestros de tránsito. “Es una obra que fue prometida muchas veces, pero muchas veces durante décadas”, afirmó.

Orrego calificó el anuncio como “trascendental, significativo e importante para los sanjuaninos” y destacó que la Ruta 20 no solamente conecta Santa Lucía, 9 de Julio, 25 de Mayo y Caucete, sino que además concentra viajes regionales, transporte de cargas y el acceso al aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento.

Cómo será la nueva autopista

El proyecto contempla dos calzadas separadas físicamente, con dos carriles de circulación por sentido, banquinas y un separador central. A ambos lados se construirán colectoras para mantener los ingresos a propiedades ubicadas sobre la traza y separar el tránsito local de quienes realizan recorridos más largos.

También habrá importantes modificaciones en las intersecciones. Se construirán puentes viales en la zona de la Rotonda del Gaucho, el acceso al aeropuerto y el ingreso a 9 de Julio.

A ellos se sumarán nuevos cruces en calles Patricia Sanjuanina y San Isidro. En calle La Plata está previsto un puente de aproximadamente 35 metros acompañado por dos rotondas inferiores para ordenar los movimientos vehiculares.

Otro de los puntos principales será un nuevo puente sobre el río San Juan de aproximadamente 206 metros, distribuido en ocho vanos. La estructura actualmente existente seguirá en servicio y formará parte de la nueva configuración de la Ruta 20.

En el extremo este de la obra, el acceso a Caucete tendrá una rotonda partida para ordenar ingresos, egresos y giros.

Transporte público y cruces peatonales

La intervención también alcanzará al transporte público. Las colectoras permitirán conservar los recorridos de la Red Tulum y vincular las paradas con cruces peatonales. Los nuevos espacios de ascenso y descenso tendrán condiciones de accesibilidad, iluminación y sectores de detención separados de la circulación principal.

En 9 de Julio y Caucete están previstas además veredas y pasos peatonales inferiores en sectores próximos a establecimientos educativos.

El proyecto incluye iluminación de las calzadas principales y colectoras, nueva señalización, demarcación horizontal, defensas metálicas y barreras de hormigón. También se adecuarán cunetas, alcantarillas y canales para garantizar el escurrimiento del agua.

La obra tendrá un plazo previsto de 36 meses. Orrego indicó que su financiamiento estará vinculado al bono colocado por San Juan en los mercados internacionales y destinado a la ejecución de infraestructura provincial.