Orrego anunció una segunda etapa de obras en la Ruta 150 y renovarán 60 kilómetros

El gobernador Marcelo Orrego anunció una segunda etapa de obras para renovar la Ruta Nacional 150, que conectará a través de una calzada repavimentada los departamentos Iglesia y Jáchal. La intervención se extenderá desde Colola hasta San José de Jáchal y se sumará a los 22 kilómetros ya anunciados entre Las Flores y Colola. De esta manera, el proyecto alcanzará un total de 60 kilómetros renovados.

El anuncio se realizó durante una visita del mandatario provincial a ambos departamentos. La obra apunta a mejorar las condiciones de circulación en uno de los principales corredores del norte sanjuanino, por donde transitan diariamente familias, trabajadores, productores y visitantes.

Uno de los ejes centrales del proyecto será la seguridad vial. Debido a las características geográficas de la zona, con curvas pronunciadas y sectores con escasas posibilidades de sobrepaso, los trabajos contemplan la repavimentación y el ensanchamiento de la calzada, además de la construcción de nuevas banquinas donde las condiciones del terreno lo permitan.

También está prevista la colocación de defensas y guardarraíles, especialmente en sectores que actualmente no cuentan con protección, y la renovación de la cartelería y la demarcación horizontal. Estas mejoras permitirán identificar con mayor claridad las curvas y los lugares habilitados para realizar maniobras de sobrepaso.

Un corredor estratégico para el norte sanjuanino

La Ruta Nacional 150 tiene un papel importante en la conexión entre Iglesia y Jáchal y forma parte del Corredor Bioceánico Central. Además, constituye una vía vinculada con el desarrollo de los proyectos mineros de la zona, la actividad calera y la futura Zona Franca de Jáchal.

En ese contexto, desde el Gobierno provincial señalaron que el crecimiento de estas actividades también implicará un aumento del tránsito vehicular y del transporte de cargas, por lo que consideran necesario mejorar la infraestructura del corredor.

Con la incorporación de esta segunda etapa, la Provincia busca avanzar en la renovación de 60 kilómetros de la Ruta 150, con intervenciones orientadas tanto a mejorar la seguridad de quienes utilizan el camino como a acompañar el desarrollo productivo y económico del norte de San Juan.