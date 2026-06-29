El gobernador Marcelo Orrego viajará a Buenos Aires para participar de la asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de la Nación que ocurrirá este martes 30. Aunque su presencia responde al protocolo institucional que rodea a uno de los cambios más relevantes del Gobierno nacional, la visita también tendrá un fuerte contenido político: fortalecer el vínculo con un dirigente con el que mantiene una relación desde hace años y abrir una nueva etapa de diálogo con la Casa Rosada.

La llegada de Santilli al principal cargo político del gabinete representa una oportunidad para el mandatario sanjuanino, que busca consolidar canales de diálogo con la administración nacional en un contexto en el que las provincias necesitan mantener interlocutores con capacidad de decisión para gestionar obras, financiamiento y distintos proyectos estratégicos.

Orrego y Santilli se conocen desde la etapa en la que ambos integraron la Cámara de Diputados de la Nación y compartieron el espacio político de Juntos por el Cambio. Esa relación política e institucional es uno de los factores que alimenta las expectativas del gobernador respecto del nuevo rol que asumirá el dirigente bonaerense.

De hecho, el mandatario provincial no ocultó su satisfacción con la designación y destacó públicamente las cualidades del futuro jefe de Gabinete.

"Santilli es un hombre que genera compromiso, resuelve conflictos y genera consensos. Lo conozco a Diego desde hace muchos años, cuando me tocó ser diputado nacional. Coincidimos en la Cámara de Diputados y hemos generado una muy buena relación desde lo institucional y también desde lo afectivo", sostuvo Orrego.

El gobernador también remarcó que la llegada de Santilli puede aportar una mirada más amplia hacia las provincias. "Espero que tenga muchísimo éxito. Tiene una mirada federal, que eso es muy importante, y además genera consenso, que en estos tiempos es significativo", afirmó.

La participación de Orrego en la ceremonia de asunción se inscribe en esa estrategia de mantener una relación institucional fluida con el Gobierno nacional, independientemente de las diferencias partidarias, y aprovechar el desembarco de un dirigente con el que comparte años de conocimiento político para fortalecer la agenda de San Juan ante la Nación.

En ese escenario, la presencia del gobernador en Buenos Aires busca enviar una señal de respaldo institucional, pero también consolidar un canal de diálogo directo con quien, desde ahora, tendrá un rol central en la articulación entre el Poder Ejecutivo nacional y los gobernadores.