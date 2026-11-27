La transformación de la Ruta Nacional 20 en una autopista entre Santa Lucía y Caucete dio un nuevo paso este viernes 27 de noviembre con el llamado a licitación del primero de los dos tramos de la obra. El gobernador Marcelo Orrego puso el foco en las características que tendrá el nuevo corredor y destacó que contará con “absolutamente todo en materia de seguridad vial”.

La primera intervención abarcará unos 12 kilómetros entre calles Eusebio Zapata y Gorriti, con un presupuesto oficial de $126.572 millones y un plazo de ejecución de 1.140 días corridos. La apertura de sobres está prevista para el próximo 11 de diciembre.

“Es un proceso que no va a ser corto, porque estamos hablando de la Ruta Nacional 20, pero era muy esperado por la ciudadanía de San Juan”, manifestó Orrego en rueda de prensa.

El proyecto integral contempla la transformación de 24,5 kilómetros de uno de los principales corredores de acceso a la provincia, donde, según los datos que había presentado el mandatario en octubre, se registraron 39 víctimas fatales en siniestros viales durante los últimos ocho años.

Cómo será la nueva autopista

La primera etapa contempla dos calzadas con dos carriles por sentido de circulación, separadas por barreras de hormigón. Además, se construirán tres puentes ubicados en calle Zapata, el acceso al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y el Monumento al Gaucho.

La incorporación de distribuidores con rotondas permitirá ordenar los ingresos, egresos y retornos sin necesidad de atravesar directamente las calzadas principales. También se construirán colectoras pavimentadas para garantizar el acceso a viviendas, comercios y establecimientos productivos.

En el proyecto integral está prevista la instalación de unas 2.100 luminarias, distribuidas entre la autopista y las colectoras, además de señalización horizontal y vertical, defensas metálicas y cruces peatonales protegidos.

Otro de los aspectos centrales será la construcción de pasos peatonales inferiores en inmediaciones de las escuelas Procesa de Sarmiento de Lenoir y Dr. Luis Agote, además de la Capilla Santa Rosa de Lima, en respuesta a un histórico reclamo de la comunidad educativa que visibilizó DIARIO HUARPE.

También se prevé modificar las paradas de colectivos para que los usuarios del transporte público puedan acceder a las unidades de la Red Tulum sin interferir con el tránsito de la autopista.

Un nuevo puente sobre el río San Juan

El segundo tramo se extenderá desde calle Zapata hasta el acceso a Caucete. Entre las principales intervenciones del proyecto integral figura la construcción de un nuevo puente de aproximadamente 206 metros sobre el río San Juan, paralelo al histórico puente de hierro de Caucete, que será conservado.

La transformación del corredor será financiada con recursos del Bono San Juan, en el marco del convenio firmado entre la Provincia y Vialidad Nacional el pasado 10 de agosto, ratificado mediante la Ley 2837-A.

Orrego también destacó la importancia económica y productiva de la obra, teniendo en cuenta que la Ruta 20 conecta a San Juan con San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

“Por ahí ingresa la mayor parte de las personas y los bienes que llegan a la provincia de San Juan”, sostuvo el gobernador.