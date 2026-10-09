Orrego autorizó ascensos para 250 efectivos penitenciarios

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, firmó un decreto que autoriza el ascenso de 250 efectivos del Servicio Penitenciario Provincial, una medida que comprende al 20% de la dotación de la institución y que busca reconocer la trayectoria, la formación y los años de servicio del personal.

Según informaron las autoridades, los ascensos se concretarán de manera progresiva, de acuerdo con las posibilidades y los recursos disponibles. La disposición apunta a acompañar el desarrollo profesional de los agentes penitenciarios y se enmarca en una política de fortalecimiento de las fuerzas de seguridad provinciales.

Desde el Gobierno destacaron que la medida representa un avance en la carrera de los efectivos y un reconocimiento al trabajo que realizan cotidianamente. También señalaron el papel del personal penitenciario en la seguridad pública, a través de las tareas de custodia, orden y seguridad dentro de los establecimientos donde las personas privadas de la libertad cumplen sus condenas.

Cambios en la conducción penitenciaria

La firma del decreto se suma a otras modificaciones impulsadas durante la actual gestión provincial en la estructura del Servicio Penitenciario.

Entre ellas, se encuentra la designación del prefecto Carlos Suárez como director de la institución. Su nombramiento marcó un antecedente, al convertirse en el primer director de carrera en la historia del organismo.

También fue designada la subprefecto Norma Iragorre como subdirectora, convirtiéndose en la primera mujer de carrera en ocupar ese puesto.

Estas decisiones forman parte de una reorganización de la conducción penitenciaria que busca reconocer la experiencia y el desarrollo profesional de quienes integran la fuerza.

Nuevos nombramientos en la Policía y Protección Civil

En paralelo, Orrego formalizó mediante decreto la designación del comisario general Pablo Torres como nuevo subjefe de la Policía de San Juan y confirmó a Diego Morales al frente de la Dirección de Protección Civil.

Los nombramientos cubrieron las vacantes que quedaron tras el fallecimiento de Germán Videla y Carlos Heredia, respectivamente, en el accidente de helicóptero ocurrido en Valle Fértil.

Torres se desempeñaba como jefe de la Dirección de Operaciones Policiales D-3, área desde la que coordinaba tareas preventivas y operativas. Bajo su órbita funcionaban dependencias como el Comando Radioeléctrico y el área de Infantería.

Por su parte, Morales, quien estaba a cargo de Protección Civil de manera interina, fue confirmado en el puesto. El funcionario cuenta con trayectoria en la Policía de San Juan, donde se desempeñó como subjefe y participó en tareas relacionadas con grupos especiales, rescates en alta montaña y capacitación profesional, incluso en el exterior.