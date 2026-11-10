El Gobierno de San Juan pretende llegar a las 50.000 computadoras entregadas a estudiantes secundarios durante 2027, según confirmó el gobernador Marcelo Orrego. La iniciativa apunta a ampliar el alcance del programa provincial de inclusión digital y garantizar que más alumnos del nivel medio cuenten con una herramienta tecnológica para estudiar.

El mandatario realizó el anuncio este martes 10 de noviembre, durante un acto en el complejo CEPAS Sanjuanina, en Rivadavia, donde se distribuyeron 1.920 equipos. La entrega se concretó a través del programa Domingo Faustino Sarmiento Cultivando Futuro.

La meta para el próximo año

Durante el acto, Orrego anticipó que la Provincia buscará profundizar la distribución de dispositivos y alcanzar las 50.000 computadoras entregadas. “Vamos a entregar, si Dios quiere, 50.000 computadoras para todos los chicos de la secundaria”, expresó el Gobernador.

La propuesta busca ampliar el acceso a la tecnología dentro del sistema educativo provincial. Orrego señaló que estas herramientas son necesarias para que los jóvenes puedan incorporarse al mundo digital y afrontar los desafíos futuros.

Cuántas computadoras se entregaron hasta ahora

En su balance, el mandatario informó que durante 2025 y parte de 2026 se distribuyeron más de 30.000 computadoras en San Juan. De ese total, 5.000 fueron destinadas a docentes y 25.000 a estudiantes.

La entrega realizada en Rivadavia contempló 1.920 equipos para alumnos de quinto grado de primaria y segundo año de secundaria. La iniciativa forma parte de las políticas provinciales orientadas a incorporar tecnología en las escuelas y reducir la brecha digital