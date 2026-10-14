El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anticipó este miércoles que prevé viajar en las próximas horas a Buenos Aires para reunirse con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y autoridades de Vialidad Nacional. El objetivo de la gestión es avanzar en el financiamiento del tramo 2 de la Ruta 40 Sur, cuya ejecución quedó paralizada tras la interrupción de los fondos nacionales.

"No podemos olvidar la Ruta 40 Sur", sostuvo Orrego durante una rueda de prensa en Rawson, donde remarcó que se trata de una obra estratégica para la conectividad de San Juan con Mendoza y la salida hacia los mercados del Pacífico. El mandatario dejó en claro que la continuidad de los trabajos es una de las prioridades que llevará a su encuentro con funcionarios nacionales.

Consultado sobre la posibilidad de conseguir recursos para la obra, el gobernador explicó que las negociaciones continúan abiertas. "Es parte de las tratativas, es parte, por supuesto, de las reuniones que tengo", afirmó.

En ese sentido, hizo especial hincapié en el tramo 2, donde los trabajos comenzaron con financiamiento nacional, pero quedaron detenidos cuando se interrumpieron los desembolsos. Ante esa situación, la Provincia inició gestiones para conseguir recursos alternativos y evitar que la obra quedara definitivamente frenada.

"A mí no se me cae ni un anillo", expresó Orrego al referirse a la necesidad de gestionar ante Nación por los intereses de San Juan.

Sobre el viaje, aclaró que todavía debe concretar la agenda, aunque aseguró que hará todo lo posible para mantener el encuentro con Santilli y las autoridades de Vialidad Nacional.

El financiamiento pendiente

El tramo 2 de la Ruta 40 Sur comprende el sector entre Tres Esquinas y el acceso a Cochagual, en Sarmiento, con una extensión aproximada de 27 kilómetros. Los trabajos quedaron paralizados por la falta de pagos nacionales a las empresas contratistas, situación que motivó sucesivas gestiones del Gobierno provincial.

En junio, desde Nación se había planteado una alternativa para cancelar los certificados de obra adeudados mediante un bono y garantizar los pagos mensuales correspondientes a los trabajos posteriores. Sin embargo, la reanudación de las tareas todavía no se concretó.

La nueva gestión de Orrego apunta precisamente a conseguir una definición sobre los compromisos pendientes y las condiciones necesarias para dar continuidad a la obra.

La alternativa de la CAF

En paralelo a las negociaciones con Nación, el Gobierno de San Juan avanzó en la búsqueda de financiamiento internacional. El pasado 1 de octubre, la CAF aprobó un préstamo de US$160 millones para transformar cerca de 50 kilómetros de la Ruta 40 Sur en autopista, distribuidos en dos sectores.

Orrego destacó las condiciones de este tipo de financiamiento, principalmente por sus tasas más bajas y los plazos de devolución más extensos, que permiten afrontar obras de infraestructura de gran magnitud.

Además, adelantó que el crédito podría ingresar a la Cámara de Diputados de San Juan durante la próxima semana para avanzar con su tratamiento legislativo.

Si bien la aprobación del préstamo internacional representa un avance para el corredor vial, todavía resta resolver la situación contractual y financiera del tramo 2, originalmente ejecutado con fondos nacionales.

De esta manera, mientras la Provincia avanza con los trámites del financiamiento internacional, Orrego buscará una definición de Nación que permita encaminar la continuidad de una obra considerada fundamental para la conectividad y la producción sanjuanina.