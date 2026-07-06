Orrego confirmó que acompañará a Milei por el acto del 9 de julio

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó que participará junto al presidente Javier Milei de la vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán. El mandatario provincial explicó que recibió la convocatoria del Gobierno nacional y señaló que representará a todos los sanjuaninos durante una de las ceremonias centrales previstas para el 9 de julio.

"Ha sido un pedido del Gobierno nacional para poder estar presente. A mí me encanta estar en mi provincia, pero considero que es importante acompañar esta fecha tan significativa para el país", expresó Orrego al confirmar su asistencia.

"El Día de la Independencia tiene un enorme valor histórico y la Casa de Tucumán representa ese momento fundacional de la Argentina. Allí estarán presentes el Presidente y los gobernadores, por lo que considero importante representar a todos los sanjuaninos", agregó el mandatario.

"Voy a viajar el mismo día porque se realizará una vigilia. La actividad comenzará durante la noche del 8 de julio, cerca de la medianoche, cuando el presidente Javier Milei y los gobernadores participen del acto en la Casa de Tucumán", sostuvo.

Una ceremonia con fuerte valor institucional

La convocatoria reunirá a gobernadores de distintas provincias en uno de los actos patrios más relevantes del calendario nacional. La vigilia comenzará durante la noche del 8 de julio y dará paso a las actividades oficiales del 9 de Julio, con la presencia del Presidente y representantes de las provincias.

Para Orrego, la participación tiene un carácter institucional y responde a la importancia histórica de la fecha. El mandatario aclaró que realizará el viaje exclusivamente para asistir a la ceremonia y luego continuará con su agenda oficial.

El antecedente del Pacto de Mayo

No será la primera vez que Orrego comparta una actividad institucional con Javier Milei. En julio de 2024, el gobernador de San Juan fue uno de los mandatarios provinciales que participaron de la firma del denominado Pacto de Mayo, realizado también en la Casa Histórica de Tucumán.

Aquel encuentro reunió al Presidente con gobernadores de distintas jurisdicciones para suscribir un documento con una serie de compromisos institucionales y económicos. Ahora, un año después, ambos volverán a coincidir en el mismo escenario durante las celebraciones oficiales por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.