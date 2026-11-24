Marcelo Orrego defendió el nuevo sistema electoral que propuso para San Juan y aseguró que permitirá modernizar la forma de votar y reducir los gastos que afrontaba el Estado. El Gobernador cuestionó el funcionamiento del Sipad, al que calificó como un mecanismo costoso y desactualizado, y destacó la incorporación de la Boleta Única de Papel y el Elige, que dejará en manos de los partidos el financiamiento de sus propias internas.

"Teníamos un sistema electoral que era perimido, que era arcaico, como es el sistema de ley de lema, donde no terminaba ganando quien más votos sacaba, sino era la acumulación de votos de una agrupación política", sostuvo el mandatario ante la consulta de DIARIO HUARPE.

Para Orrego, la reforma representa una actualización de las reglas electorales frente a una sociedad que necesita mecanismos más sencillos. En ese sentido, destacó la incorporación de la Boleta Única de Papel y aseguró que es una herramienta utilizada en gran parte del mundo. "Me parece que hay que estar a la altura de las circunstancias y los nuevos tiempos", afirmó.

El Gobernador explicó que el nuevo mecanismo permitirá que cada ciudadano seleccione directamente sus preferencias para las distintas categorías. "En un ratito va a marcar con una cruz, va a tildar la opción que más le guste para gobernador, para diputados proporcionales, diputados departamentales, lo mismo con el caso de los intendentes y concejales", describió.

Además, defendió el cambio desde el aspecto económico y cuestionó los recursos que demandaba el sistema anterior. "Era un sistema que se gastaba plata, que no tenía ningún tipo de sentido. Millones y millones de pesos en listas sabanas y que ahora cambia a que directamente se pone la cruz a donde más le gusta, y listo", expresó.

Las internas partidarias ya no serán financiadas por el Estado

Otro de los argumentos económicos que utilizó Orrego está relacionado con el funcionamiento del Elige (Elección Libre e Interna, Genuina y Equitativa). El proyecto establece que los partidos y frentes podrán definir sus candidatos mediante internas abiertas o cerradas, pero deberán hacerse cargo de su organización y financiamiento.

Consultado sobre si la Provincia aportará recursos para esos procesos, el Gobernador descartó esa posibilidad y trasladó la responsabilidad económica a las propias fuerzas políticas.

"Las internas de cada uno de los partidos las tienen que resolver los propios frentes", afirmó. Luego fue más contundente: "Quienes deben resolver los temas partidarios, o resolver los temas de los frentes son los que deben resolver su problema económicamente y ya no la sociedad".

La propuesta busca que las diferencias entre dirigentes se resuelvan dentro de cada espacio antes de llegar a las elecciones generales, sin utilizar recursos públicos para financiar esas competencias.

Por otra parte, Orrego explicó que la Boleta Única estará dividida en dos papeletas cuando coincidan las elecciones provinciales y municipales. Una permitirá elegir gobernador, vicegobernador y legisladores proporcionales y departamentales, mientras que la otra estará destinada a intendentes y concejales. Según explicó, la separación responde a una cuestión práctica: "Si no iba a ser una boleta muy grande, que no tenía mucho sentido".

El proyecto de nuevo Código Electoral, firmado por el Gobernador y enviado a la Legislatura, propone derogar el Sipad y establecer estas nuevas reglas de cara a las elecciones de 2027. La iniciativa todavía deberá atravesar el debate parlamentario.