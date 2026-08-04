El gobernador Marcelo Orrego brindó este martes detalles de la misión oficial que encabezó en Estados Unidos para presentar a San Juan ante fondos internacionales de inversión y defender la futura emisión de bonos con los que la provincia busca financiar obras de infraestructura. El mandatario sostuvo que la estrategia permitirá acompañar el crecimiento económico previsto para los próximos años y afirmó que "San Juan tiene enormes oportunidades" para captar inversiones.

Durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Orrego explicó que la provincia seleccionó al JP Morgan y al Banco Santander para liderar el proceso de colocación de los bonos en los mercados internacionales. Según indicó, ambas entidades concentran una parte importante del mercado de bonos subnacionales, por lo que tendrán un rol central en la operación.

El mandatario detalló que el primer paso consistió en presentar el perfil económico y financiero de San Juan ante inversores institucionales. En ese marco, la delegación provincial mantuvo reuniones con cerca de 15 fondos de inversión y calificadoras de riesgo para exponer las fortalezas de la provincia.

"La colocación de los bonos comienza con la presentación de San Juan a los inversores. Durante el viaje mostramos nuestra matriz productiva, nuestra situación fiscal y las oportunidades de crecimiento que tiene la provincia", explicó.

Orrego señaló que agosto suele ser un mes de baja actividad en los mercados internacionales debido al receso financiero, por lo que la instancia decisiva para la emisión está prevista para la primera quincena de septiembre.

La infraestructura como eje del desarrollo

El gobernador remarcó que el objetivo de la emisión no es cubrir gastos corrientes, sino obtener recursos para ejecutar obras estratégicas que permitan sostener el crecimiento de la provincia.

"San Juan necesita infraestructura para el desarrollo de la minería. Necesitamos mejores caminos, estaciones transformadoras, saneamiento ambiental y obras que acompañen el crecimiento de la provincia", afirmó.

Explicó que el desarrollo de grandes proyectos mineros exige una red de infraestructura capaz de responder al incremento de la actividad económica y facilitar nuevas inversiones privadas.

Equilibrio fiscal y confianza de los mercados

Uno de los principales argumentos presentados ante los fondos internacionales fue la situación financiera de San Juan.

"Somos parte de las tres provincias que mejor situación fiscal poseen", aseguró Orrego.

El mandatario sostuvo que el equilibrio de las cuentas públicas y la solvencia fiscal constituyen una ventaja competitiva frente a otras jurisdicciones y permiten acceder al financiamiento en mejores condiciones.

También destacó que el contexto económico nacional muestra señales favorables para este tipo de operaciones.

Según explicó, la estabilización macroeconómica, la eliminación del cepo cambiario, la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los cambios vinculados a la Ley de Glaciares contribuyen a generar un escenario más atractivo para los inversores internacionales.

Una provincia con una matriz productiva diversificada

Durante buena parte de su exposición, Orrego buscó mostrar que San Juan no depende exclusivamente de la minería.

Destacó que la provincia es el segundo productor y exportador de vinos del país, lidera la producción nacional de aceite de oliva extra virgen, mosto, tomate industrializado y pistacho, además de contar con una importante actividad en el turismo y un creciente desarrollo de la economía del conocimiento.

Sin embargo, sostuvo que la minería seguirá siendo uno de los principales motores del crecimiento económico debido a la demanda mundial de minerales críticos necesarios para la transición energética y el desarrollo tecnológico.

En ese sentido, afirmó que San Juan cuenta con ventajas competitivas por sus importantes reservas de cobre y por el potencial de los proyectos vinculados a minerales estratégicos.

Inteligencia artificial, energía y minería

Orrego también vinculó el futuro de San Juan con tres grandes transformaciones que atraviesan al mundo: el avance de la inteligencia artificial, la transición energética y el crecimiento de las energías renovables.

Según explicó, el desarrollo tecnológico demandará cada vez más minerales críticos y energía limpia, dos áreas en las que la provincia posee ventajas comparativas.

"Hoy hablar de minería es hablar de ambiente", sostuvo el gobernador al remarcar que la actividad minera moderna está estrechamente vinculada con la producción sustentable y el abastecimiento de materiales para la transición energética.

Además, recordó que San Juan supera los 850 megavatios de generación eléctrica y que una parte mayoritaria corresponde a parques solares, consolidando su liderazgo nacional en energía fotovoltaica.

"Hay que salir a buscar las inversiones"

Como cierre de la conferencia, Orrego sostuvo que el crecimiento provincial dependerá de la capacidad de atraer capitales privados y aseguró que el Estado debe asumir un rol activo en esa tarea.

"Un gobierno no puede quedarse esperando que lleguen las inversiones. Hay que salir a buscarlas. Esas oportunidades ya están llegando y vamos a encontrar enormes oportunidades para San Juan", concluyó.