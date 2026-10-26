El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó la importancia de Brasil como socio estratégico para la provincia tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de ese país. El mandatario provincial expresó su respeto por la decisión del electorado brasileño, deseó una buena gestión al presidente reelecto y puso el foco en la relación comercial, al recordar que Brasil se encuentra entre los tres principales destinos de las exportaciones sanjuaninas.

“Brasil es un país socio de la Argentina en muchos sentidos y, particularmente para San Juan, es uno de los principales destinos de nuestras exportaciones. La decisión del pueblo brasileño es respetable porque se produjo dentro del marco de la democracia”, sostuvo Orrego.

Las declaraciones fueron realizadas este lunes, durante una actividad oficial en Santa Lucía, donde el gobernador encabezó la entrega de más de 1.100 computadoras a estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Allí fue consultado sobre el resultado del balotaje celebrado el domingo 25 de octubre en Brasil.

Lejos de expresar una valoración partidaria sobre el resultado electoral, Orrego mantuvo una postura institucional y manifestó sus deseos de que la próxima gestión brasileña sea positiva.

“Espero que al presidente le vaya bien y que pueda desarrollar las políticas que les transmitió a los ciudadanos. Evidentemente, fue un balotaje muy ajustado, pero cualquier reflexión más profunda tiene que ver con cuestiones internas de cada país”, expresó.

Brasil, un mercado estratégico para San Juan

El gobernador puso especial énfasis en la relación económica entre San Juan y Brasil, al considerar que el vínculo comercial representa un aspecto central para el desarrollo de la provincia, independientemente de quién ocupe la presidencia brasileña.

“Creo que Brasil siempre será un país importante, un socio estratégico de la República Argentina y, particularmente, de San Juan, porque está entre los tres países a los que más exporta nuestra provincia”, afirmó.

De esta manera, Orrego evitó profundizar en las diferencias políticas que marcaron la elección presidencial y concentró su análisis en la necesidad de preservar la relación institucional y comercial con uno de los principales mercados de la producción sanjuanina.

Sus declaraciones se producen en un contexto en el que el Gobierno provincial busca ampliar los mercados internacionales para los productos locales, tanto del sector minero como de la agroindustria.

Lula consiguió su reelección en Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), consiguió este domingo 25 de octubre su reelección como presidente de Brasil, tras imponerse en segunda vuelta al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

De acuerdo con los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Lula obtuvo el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de Bolsonaro, una diferencia de 3,58 puntos porcentuales.

El resultado le permitirá a Lula iniciar su cuarto mandato presidencial, mientras que para San Juan el vínculo con Brasil continuará siendo relevante por su peso dentro del comercio exterior provincial.