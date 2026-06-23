Con un mensaje centrado en la educación como herramienta para el desarrollo de largo plazo, el gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes la entrega del Sello “Compromiso por la Alfabetización”, una distinción destinada a reconocer a empresas, fundaciones y organizaciones que acompañan las políticas educativas impulsadas por la provincia.

La actividad reunió a autoridades provinciales, referentes del sector privado y representantes del ámbito educativo. Durante el encuentro, el Gobierno presentó los avances alcanzados por el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y el programa “Transformar la Secundaria”, dos iniciativas que forman parte de la estrategia educativa provincial.

Empresas, fundaciones y organizaciones fueron reconocidas por su aporte a la educación.

En ese contexto, Orrego destacó el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones que colaboran con el financiamiento y la implementación de distintas acciones vinculadas a la educación.

“No gobernamos para las próximas elecciones, gobernamos para las próximas generaciones. Si hoy podemos mostrar estos resultados, es porque decidimos que la educación fuera una prioridad y porque tenemos a quienes nos acompañan en ese camino”, expresó el mandatario durante el acto.

Uno de los ejes de la jornada estuvo dedicado a los resultados del programa de alfabetización. Según los datos difundidos, las 153 escuelas comparables evaluadas registraron una mejora de 3,6 puntos porcentuales en fluidez lectora durante el último año. Además, el 99% de los estudiantes participó de las mediciones realizadas.

Desde el Ministerio de Educación informaron que el plan pasó de alcanzar al 38% de las escuelas en 2024 al 76% en 2025, con el objetivo de lograr cobertura total en 2026. También destacaron que San Juan incorporó a estudiantes de tercer grado, nivel inicial y educación especial al programa.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, sostuvo que la información obtenida a través de las evaluaciones permite orientar las decisiones pedagógicas y monitorear el impacto de las políticas implementadas. “Medimos, evaluamos y rendimos cuentas porque esta política educativa es concreta, seria y sostenida en el tiempo. Un chico que no lee con fluidez no puede comprender, no puede resolver un problema, no puede aprender. Por eso empezamos por la lectura”, señaló.

Otro de los momentos destacados del encuentro fue la participación de estudiantes que realizaron lecturas en vivo para mostrar los avances obtenidos dentro del programa de alfabetización.

La presentación también incluyó resultados de “Transformar la Secundaria”, iniciativa que actualmente alcanza a 100 escuelas y que prevé extenderse a las 270 instituciones de nivel medio de la provincia para 2027.

Entre los indicadores difundidos, se informó una mejora promedio del 17,9% en Matemática en las escuelas con mayor recorrido dentro del programa. Además, se destacó la capacitación de 709 docentes y la formación de 100 equipos directivos.

Durante el acto, estudiantes y docentes compartieron experiencias vinculadas a prácticas profesionalizantes, proyectos escolares y nuevas metodologías de enseñanza aplicadas en las instituciones participantes.

La jornada concluyó con la entrega del Sello “Compromiso por la Alfabetización” a 23 organizaciones que colaboran con las políticas educativas provinciales. Desde el Gobierno señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la formación de los estudiantes y acompañar la construcción del San Juan del futuro.