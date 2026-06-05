La autorización para buscar hasta US$600 millones en financiamiento fue defendida por el gobernador Marcelo Orrego como una herramienta para construir el "San Juan de los próximos 30 o 40 años". Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto por 22 votos a favor, 12 en contra y una ausencia, el mandatario aseguró que la provincia debe prepararse para el crecimiento que proyecta en sectores como la minería y la energía, y sostuvo que la infraestructura será clave para aprovechar ese escenario.

“Todos los días resolvemos lo urgente y trabajamos en lo importante, pero también diseñamos el futuro de San Juan”, afirmó Orrego al explicar el sentido político de la iniciativa.

Para el gobernador, el debate no pasa únicamente por el acceso al crédito, sino por la necesidad de generar las condiciones para el desarrollo de las próximas décadas. Por eso defendió una mirada de largo plazo y llamó a pensar más allá de la coyuntura.

“No estamos pensando en la coyuntura de un momento. Tenemos que pensar en las futuras generaciones, en lo que será San Juan dentro de 30 o 40 años”, sostuvo en exclusiva para DIARIO HUARPE.

Según explicó, los recursos permitirán financiar viviendas, caminos y obras estratégicas para acompañar el crecimiento económico de la provincia. Entre las prioridades mencionó las rutas nacionales 20 y 40, además de la Ruta 150, que conecta Jáchal e Iglesia.

“Para estar a la altura de las circunstancias y de los tiempos que vienen, la provincia de San Juan debe generar infraestructura”, remarcó.

Orrego sostuvo que la decisión de salir a buscar financiamiento responde a un contexto diferente al de años anteriores, marcado por el crecimiento de la minería y el interés internacional por los minerales críticos y la transición energética.

“Nosotros estábamos esperando el momento y el momento es también una decisión política”, afirmó.

Como ejemplo, destacó la convocatoria de la Expo Minera 2026, que reunió a embajadores, agregados comerciales, gobernadores y más de 450 empresas.

El mandatario también se mostró optimista respecto de la colocación de los bonos. Aseguró que la provincia llega con una situación fiscal ordenada y que la expectativa es conseguir una tasa favorable.

“Tengo mucha fe de que esos bonos van a cotizar bien. Estoy convencido de que vamos a conseguir una buena tasa”, dijo, al tiempo que reveló que la meta oficial es obtener una tasa inferior al 10%.

Críticas a quienes votaron en contra

Aunque evitó personalizar sus cuestionamientos, Orrego apuntó principalmente al bloque justicialista, que concentró gran parte de los votos negativos durante el debate legislativo.

“La verdad es que este tipo de decisiones nos dan la posibilidad de estar a la altura de los nuevos tiempos que vienen para San Juan”, manifestó. Luego endureció su postura: “Yo realmente a veces no puedo creer que algunos diputados hayan votado en contra”.