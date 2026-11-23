El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció en una entrevista exclusiva con HUARPE TV, en el stand del medio en la Fiesta Nacional del Sol, que el Museo Paleontológico de San Juan será inaugurado a principios de 2027. La declaración introduce un cambio respecto de lo anunciado en octubre, cuando se había informado que el esperado espacio científico y turístico abriría sus puertas el 16 de diciembre de 2026.

Durante su visita al stand de GRUPO HUARPE, en la última noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el mandatario se mostró entusiasmado con el avance del proyecto y dejó una definición sobre los plazos de apertura.

"El MUPA se va a inaugurar a principios del año que viene. Va a estar entre los diez museos más lindos del mundo", aseguró Orrego.

La afirmación representa una novedad respecto de las previsiones difundidas apenas un mes atrás. El 26 de octubre, el propio gobernador había señalado que las obras estaban en su etapa final y que la inauguración se realizaría a mediados de diciembre. Incluso, Diario HUARPE había publicado el 16 de ese mes como fecha prevista para la apertura.

Sin embargo, la nueva fecha anunciada por Orrego traslada la inauguración a principios de 2027. El gobernador no precisó un día exacto ni explicó los motivos del cambio en el calendario.

"Te vas a caer de espaldas"

Más allá de la nueva fecha, el gobernador destacó el estado de las instalaciones y aseguró que sigue personalmente los avances del Museo Paleontológico, que funcionará en el predio de la ex Estación General Belgrano, en Capital.

"Yo el otro día estuve ahí y lo voy siguiendo. Cuando lo veas, te vas a caer de espaldas de lo perfecto que está quedando. Es hermoso", expresó durante la entrevista.

Orrego insistió en que el museo será un espacio extraordinario y manifestó su satisfacción por la inauguración prevista para los primeros meses de 2027.

El Museo Paleontológico contará con nueve salas de exposición permanente y una propuesta que combinará reconstrucciones paleontológicas, tecnología inmersiva y contenidos científicos. Su principal eje será el período Triásico, una etapa de la historia natural estrechamente vinculada con el patrimonio de Ischigualasto.

El Museo Paleontológico y la apuesta turística de San Juan

Las declaraciones del gobernador se produjeron durante la Fiesta Nacional del Sol 2026, cuya temática central fue el período Triásico. En ese contexto, Orrego vinculó el futuro museo con las posibilidades de seguir posicionando a San Juan como destino turístico.

El mandatario recordó su fascinación por los dinosaurios desde pequeño. "Me encantaban. Para mí era como de ciencia ficción", comentó.

De todos modos, aclaró que la paleontología debe integrarse a una propuesta turística más amplia, que también contemple los diques, la cordillera, el turismo religioso, el astronómico y las actividades deportivas.

"San Juan tiene tantas cosas lindas para mostrar. Sería una locura no mostrar Ischigualasto, dejarlo afuera", señaló.

Con las obras en su etapa final y el montaje de las exhibiciones como parte de los trabajos de preparación, el Museo Paleontológico se encamina a convertirse en uno de los principales espacios de divulgación científica de la provincia. La inauguración será a principios de 2027, según anunció el gobernador en HUARPE TV.