El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, visitó el stand de Grupo Huarpe durante la última noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026 y realizó un balance positivo de la celebración. En diálogo con GRUPO HUARPE, el mandatario destacó especialmente el crecimiento del FNS Forum, que, según aseguró, alcanzó las 400 rondas de negocios con la participación de más de 500 empresas, además de valorar los cambios implementados en la organización del evento.

"En lo que va de esta Fiesta del Sol ya van 400 rondas de negocios y más de 500 empresas que han intervenido", expresó Orrego, quien comparó los resultados con las ediciones anteriores. Según precisó, en 2024 se concretaron 140 encuentros comerciales, mientras que en 2025 fueron entre 155 y 160.

Para el gobernador, estos números reflejan la evolución de una propuesta que nació con la intención de vincular a productores, emprendedores y empresarios sanjuaninos con potenciales compradores e inversores de otros mercados.

"Tomamos una decisión que fue crear el Forum de Ideas. Antes no existía. ¿Cómo no íbamos a hacerlo si San Juan tiene todo para eso? Tenemos buenos productos, buenas empresas y recursos humanos. Tenemos que aprovechar todo esto", sostuvo.

El Forum como puerta de entrada a nuevos mercados

Orrego resaltó la presencia de embajadores, agregados comerciales y representantes de empresas que llegaron a San Juan para participar de los encuentros. En ese sentido, consideró que la Fiesta dejó de ser únicamente una celebración cultural para convertirse también en una oportunidad de desarrollo económico.

"Eso nos permite mostrar todos nuestros productos, nuestros pistachos, y soñar con que estén en un aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, o en París, Francia", ejemplificó.

El mandatario también vinculó estos espacios con el crecimiento de las exportaciones provinciales. Según afirmó, entre julio de 2024 y julio de 2025 aumentaron un 66%, mientras que entre julio de 2025 y julio de 2026 el incremento fue del 100%.

"Si uno se queda detrás del mostrador y no sale a buscar, si se queda con los brazos cruzados, no vamos a ningún lado", aseguró.

La evolución de la Fiesta y el cambio de predio

Durante la entrevista, Orrego también hizo un repaso de las decisiones que tomó desde su llegada al Gobierno provincial, entre ellas la suspensión de la Fiesta prevista para 2024 y su posterior relanzamiento con una nueva fecha y escenario.

"Cuando asumí en 2023, una de las primeras decisiones que tuve que tomar fue suspender la Fiesta del Sol. No había espíritu para hacer una fiesta en ese momento. La inflación volaba por las nubes", recordó.

El gobernador defendió el traslado al predio que comprende el Estadio del Bicentenario y el velódromo, al considerar que permitió aprovechar mejor la infraestructura existente y reducir los costos.

"Cambiamos la fecha y cambiamos el lugar porque entendíamos que acá íbamos a gastar menos dinero, y efectivamente fue así. Creo que fue un acierto, con mucha humildad lo digo", manifestó.

En esa línea, destacó la respuesta del público y la presencia de familias durante las distintas jornadas. "Estoy honestamente muy contento porque he visto la evolución de la Fiesta", expresó.

También se refirió a la suspensión de la Feria durante el sábado por las fuertes ráfagas de viento. Explicó que debió actuar rápidamente y remarcó que "primero está la seguridad de las personas". Además, valoró la posibilidad de recuperar la jornada el lunes feriado.

Finalmente, puso el acento en la identidad provincial y la hospitalidad de los sanjuaninos. "Creo que lo más lindo de todo son nuestros recursos humanos, nuestra gente. Los sanjuaninos tenemos esa capacidad de ser buenos anfitriones", concluyó.