El gobernador Marcelo Orrego encabezó este viernes el cierre de la III Reunión del Consejo de Seguridad Interior, que convirtió a San Juan en punto de encuentro de autoridades de Seguridad de las distintas provincias y de las fuerzas federales. La jornada estuvo orientada a fortalecer la coordinación entre las jurisdicciones y analizar políticas comunes frente a distintos desafíos delictivos.

Junto al mandatario estuvo la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. También participaron el director de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie; el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan, Enrique Delgado; el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, y representantes de las distintas jurisdicciones.

Las deliberaciones se desarrollaron en el salón Cruce Sanmartiniano de los Andes, en el Centro Cívico. El encuentro reunió a ministros y secretarios de Seguridad de las 24 jurisdicciones, autoridades nacionales y jefes de fuerzas federales.

Durante las jornadas se abordaron diferentes ejes vinculados con la seguridad en el país. Uno de ellos fue el bienestar integral y la salud mental del personal de las fuerzas, junto con políticas destinadas también a acompañar a sus familias.

Otro de los puntos estuvo relacionado con las comunicaciones ilegales desde establecimientos penitenciarios. En ese marco, se analizó la implementación de mecanismos para detectar y bloquear señales y dispositivos utilizados desde las cárceles para evitar que puedan ser empleados para coordinar delitos desde el interior.

Además, se trabajó sobre la planificación y coordinación interjurisdiccional de operativos especiales y se avanzó en acuerdos entre las distintas jurisdicciones, entre ellos aspectos de seguridad vinculados con una futura visita papal a la Argentina.

Orrego destacó durante el cierre la importancia de que las provincias puedan intercambiar experiencias y herramientas para diseñar políticas públicas destinadas a proteger a la población. La coordinación entre Nación y las provincias es, precisamente, uno de los principales objetivos del Consejo de Seguridad Interior.

Un homenaje a las víctimas de la tragedia de Valle Fértil

Luego del cierre formal del encuentro, la jornada continuó en la Plaza Seca del Centro Cívico con un homenaje a las siete personas que murieron en la tragedia del helicóptero ocurrida el 29 de julio en Valle Fértil.

Orrego entregó medallas honoríficas a las familias de Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia, Andrés Bosch, Rodrigo Aimetta y Matías Valenzuela. Los siete perdieron la vida cuando participaban de una actividad vinculada con una capacitación para combatir incendios forestales.

Durante la ceremonia también se anunció el ascenso post mortem del subjefe de Bomberos Jorge Carlos Carbajal, quien pasó del grado de comisario inspector al de comisario general.

“Hoy faltan las palabras, pero lo que no puede faltar es el compromiso, lo que no puede faltar son los sentimientos”, expresó Orrego frente a los familiares.

El gobernador recordó además la vocación de servicio de las víctimas y sostuvo que el reconocimiento busca mantener presente su tarea. “Este homenaje, que tiene que ver con el honor, con la memoria, también es un reconocimiento a la tarea diaria que desarrollaron estas queridas personas, estos queridos compañeros, que nos sirven siempre de ejemplo”, afirmó.

Monteoliva también se dirigió a los familiares y definió a las siete víctimas como hombres “unidos con una misma vocación, servir y cuidar a los demás”.

De esta manera, San Juan cerró una jornada de trabajo federal en materia de seguridad que culminó con uno de los momentos más emotivos: el reconocimiento a quienes murieron mientras se capacitaban para tareas de emergencia.