Orrego encabezó la entrega de 137 casas para familias de Albardón

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este miércoles la entrega de 137 viviendas del barrio Villicum, en Albardón, donde igual cantidad de familias recibió las llaves de sus casas propias. Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de garantizar el acceso a la vivienda y puso en valor el trabajo realizado para completar la infraestructura necesaria para que los adjudicatarios pudieran mudarse.

Tras completar las obras de agua, entregaron 137 viviendas en Albardón.

La actividad contó con la presencia del intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, y otras autoridades provinciales y departamentales. Las unidades habitacionales cuentan con dos dormitorios y están equipadas con los elementos necesarios para ser habitadas.

El agua potable permitió concretar la entrega

Uno de los aspectos centrales de la obra fue la conexión de agua potable, ya que las viviendas estaban terminadas, pero su entrega permanecía pendiente porque el barrio no contaba con ese servicio. Para resolverlo, el Gobierno provincial, a través de Obras Sanitarias, ejecutó una obra complementaria de 3.760 metros de cañería con personal y equipos propios.

Los trabajos permitieron garantizar el suministro y completar las condiciones necesarias para que las familias pudieran recibir sus hogares. Durante la recorrida, Orrego destacó las tareas realizadas y señaló que el barrio cuenta con 137 viviendas de aproximadamente 62 metros cuadrados y todos los servicios.

Cómo son las viviendas del barrio Villicum

Cada unidad habitacional dispone de dos dormitorios, cocina, comedor, baño y pérgola de acceso, además de espacio previsto para futuras ampliaciones. También se entregan equipadas con cocina, estufa a gas, termotanque, mesada de granito, rejas y reserva de agua.

El barrio cuenta con agua potable, cloacas, gas y electricidad, además de calles enripiadas y dos espacios verdes. Estos sectores tienen juegos infantiles, bancos e iluminación LED, mientras que también se contemplaron viviendas adaptadas para personas con discapacidad motora.

El mensaje de Orrego a las familias adjudicatarias

Durante el acto, el gobernador hizo referencia al significado que tiene para una familia acceder a una vivienda propia y poder construir allí su futuro. «Me pongo en el lugar de ese papá y esa mamá que entran hoy a su casa, miran por la ventana y dicen: “Esta es nuestra casa. Acá van a llegar nuestros hijos cuando salgan y vuelvan a un lugar seguro. Este va a ser nuestro hogar”», expresó.

La mayoría de las familias adjudicatarias tiene arraigo en Albardón y desarrolla sus actividades laborales en el departamento, especialmente en el sector rural. De esta manera, la entrega les permitirá continuar con su vida cotidiana cerca de sus trabajos y de sus vínculos familiares y comunitarios.

Finalmente, Orrego destacó el rumbo que busca para la provincia y la importancia del trabajo conjunto para concretar este tipo de obras. «San Juan tiene elegido un rumbo de ser una de las mejores provincias de la República Argentina, y es gracias a su gente. En los momentos difíciles, estando unidos, no hay nada que no podamos resolver», concluyó.