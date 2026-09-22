El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó la entrega de 118 viviendas del barrio Malvinas nos une, sector 1, y destacó que estas soluciones habitacionales “cambian la vida de las familias”. Además, anticipó que habrá una segunda entrega de 56 viviendas, probablemente entre fines de octubre y principios de noviembre.

Una multitud acompañó a las autoridades en la entrega de viviendas. FOTO: ALE LÓPEZ / DIARIO HUARPE.

“Hoy nada más y nada menos que 118 soluciones habitacionales”, expresó Orrego al referirse a la entrega realizada. El gobernador remarcó la importancia de que las familias puedan acceder a sus viviendas.

Las características de las casas

El gobernador remarcó que las viviendas “cambian la vida de las familias” y cuentan con servicios y unidades adaptadas. FOTO: ALE LÓPEZ / DIARIO HUARPE.

Según explicó Orrego, las viviendas cuentan con dos dormitorios y pueden permitir que en el futuro se agregue un tercer dormitorio. Las unidades también tienen cocina comedor, horno, cocina eléctrica y lavadero externo.

El gobernador detalló que las viviendas tienen una superficie de 71 metros cuadrados y que algunas alcanzan los 76 metros cuadrados. Además, señaló que muchas están destinadas a personas que tienen algún tipo de incapacidad.

Unidades adaptadas y con servicios

Las familias cumplieron el sueño de la casa propia en Angaco. FOTO: ALE LÓPEZ / DIARIO HUARPE.

Orrego explicó que las viviendas destinadas a personas con algún tipo de incapacidad cuentan con sanitarios adaptados. A su vez, destacó que todas las unidades podrán contar con los servicios necesarios.

En ese sentido, el gobernador mencionó las obras de iluminación realizadas en el barrio, además de los trabajos de cloacas y agua potable. “Todos los servicios para que la gente la pueda disfrutar”, remarcó.

Una obra iniciada en 2024

Las viviendas cuentan con todos los servicios. FOTO: ALE LÓPEZ / DIARIO HUARPE.

El gobernador también hizo referencia al tiempo de ejecución de los trabajos realizados en el barrio Malvinas nos une. Según explicó, el trabajo comenzó durante el año 2024 y actualmente está llegando a su conclusión.

Además de las 118 viviendas entregadas en esta oportunidad, Orrego anticipó una segunda etapa que contempla otras 56 unidades habitacionales. La previsión expresada por el gobernador es que esa nueva entrega se concrete probablemente a fines de octubre o principios de noviembre.