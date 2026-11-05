El gobernador Marcelo Orrego encabezó este jueves 5 de noviembre una serie de actividades en Iglesia, donde entregó 286 computadoras a estudiantes, inauguró la remodelación de la Comisaría 22 de Rodeo y participó de la entrega de 103 certificados de capacitación laboral. La jornada también incluyó la distribución de herramientas para seis proyectos de autoempleo y una recorrida por el operativo San Juan Cerca.

La entrega de netbooks se realizó en la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra, donde 121 alumnos de Primaria y 165 de Secundaria recibieron los dispositivos. La actividad forma parte del programa provincial Maestro de América, destinado a ampliar el acceso a herramientas tecnológicas en escuelas estatales.

Por otra parte, la renovada Comisaría 22 cuenta ahora con 217 m², luego de una intervención que incluyó ampliaciones y cambios en las instalaciones destinadas al personal policial y a la atención de vecinos.

En materia laboral, el Gobierno entregó certificados de cursos vinculados con gastronomía, mantenimiento de edificios, buenas prácticas mineras, ventas y marketing digital, entre otras especialidades.

Entregaron 286 computadoras a estudiantes de Iglesia

La distribución de computadoras alcanzó a alumnos de quinto grado de Primaria y segundo año de Secundaria, dentro de una iniciativa desarrollada por los ministerios de Educación y de Economía, Hacienda y Finanzas.

El programa también contempla equipos para docentes y capacitaciones para incorporar herramientas digitales a las actividades escolares.

Según el Gobierno provincial, durante 2026 ya se realizaron entregas en departamentos como Rawson, Capital, Albardón, Caucete, Chimbas, Pocito y Sarmiento, entre otros.

Además, se distribuyeron dispositivos a 3.000 docentes. La próxima entrega de computadoras está prevista para este viernes 6 de noviembre en Valle Fértil.

Cómo quedó la renovada Comisaría 22 de Rodeo

Otra de las actividades de Orrego fue la inauguración de las obras de remodelación y ampliación de la Comisaría 22, ubicada en Rodeo.

Los trabajos comprendieron la refacción de 179,21 m² y la construcción de otros 37,8 m², hasta alcanzar una superficie total de aproximadamente 217 m².

Entre las modificaciones se incorporaron una cuarta oficina, dos sanitarios públicos y dormitorios separados para el personal femenino y masculino, con baños propios. También se amplió la cocina-comedor y se reorganizaron los espacios destinados al alojamiento de detenidos.

La intervención fue ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. La dependencia había trasladado temporalmente su atención a otro edificio durante las obras.

Iglesia recibió 103 certificados de capacitación laboral

La visita también incluyó actividades del programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP), que ofrece formación vinculada con las necesidades laborales y productivas de San Juan.

En Iglesia se entregaron 103 certificados correspondientes a capacitaciones de gastronomía, repostería artesanal, auxiliar gastronómico, mantenimiento de edificios, técnicas de ventas, marketing digital y buenas prácticas mineras.

Además, se distribuyeron herramientas correspondientes a seis proyectos de autoempleo, destinados a personas que buscan desarrollar una actividad económica independiente.

La iniciativa depende del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y contempla capacitaciones e instancias de orientación laboral en distintos departamentos.

San Juan Cerca brindó atención y asesoramiento a los vecinos

Durante su visita, Orrego también recorrió el operativo San Juan Cerca, desarrollado en la Escuela de Educación Especial Múltiple de Iglesia, en Rodeo.

La jornada permitió realizar consultas y trámites de distintas dependencias provinciales sin necesidad de trasladarse hasta el Gran San Juan.

Entre los servicios disponibles se incluyeron prestaciones de salud, asesoramiento sobre programas sociales, educación, producción, trabajo y atención veterinaria.

También se ofrecieron recomendaciones de prevención ante contingencias climáticas, con información sobre mochilas de emergencia y medidas de protección para las viviendas.

La actividad completó la agenda provincial en Iglesia, que reunió entregas educativas, obras de infraestructura policial y propuestas de formación laboral.