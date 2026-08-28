El Gobierno de San Juan destinó $350 millones para financiar proyectos de transformación digital de 27 pequeñas y medianas empresas de la provincia. Los fondos permitirán incorporar tecnología e inteligencia artificial a procesos productivos de firmas pertenecientes a diferentes sectores de la economía local.

La entrega de los Aportes No Reembolsables (ANR) fue encabezada este viernes por el gobernador Marcelo Orrego en el Centro de Economía del Conocimiento e Innovación. La convocatoria había recibido cerca de 60 proyectos, de los cuales finalmente fueron seleccionados 27 luego de una evaluación técnica.

El financiamiento cubrirá hasta el 70% del costo total de cada proyecto, mientras que las empresas deberán aportar el 30% restante. El dinero podrá utilizarse para adquirir bienes de capital, contratar servicios tercerizados o incorporar nuevo personal.

Entre las empresas beneficiadas aparecen firmas vinculadas con software y servicios informáticos, gastronomía, alimentos, construcción, consultoría, salud, vitivinicultura, industria, comercio, telecomunicaciones, logística, transporte, educación, minería y desarrollo inmobiliario.

Durante el acto, Orrego destacó la importancia que tendrá la economía del conocimiento para el desarrollo de San Juan y señaló que la provincia debe acompañar los cambios tecnológicos.

“Tenemos que ir avanzando de la manera en que el mundo avanza. El mundo va pasando cada vez más rápido”, sostuvo el mandatario.

Además, se refirió al crecimiento de la inteligencia artificial y planteó la necesidad de aprovechar las nuevas herramientas. “Yo no sé hasta dónde va a llevar, pero quiero que todo se aplique para bien. Estoy convencido de que, si se aplica para bien, es muy bueno”, afirmó.

Un programa para digitalizar empresas

Los aportes forman parte del Programa de Fortalecimiento de la Economía del Conocimiento, coordinado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de San Juan.

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, destacó que el equipo provincial de Ciencia y Técnica fue invitado a Perú para presentar el diseño de esta política como una experiencia que puede ser compartida con otras jurisdicciones latinoamericanas.

En paralelo con la entrega de los fondos, 13 capacitadores del programa Formación de Formadores Esencia recibieron tablets como reconocimiento por su rendimiento educativo. Los formadores tendrán posteriormente la tarea de capacitar a más sanjuaninos en el uso de herramientas de inteligencia artificial.