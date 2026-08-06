El gobernador Marcelo Orrego encabezó este jueves la entrega de herramientas, maquinarias e insumos a emprendedores de distintos departamentos de San Juan, en el marco de los programas Equipando Futuro (PEF) e Ideas, impulsados por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. El acto se realizó en el Centro Cultural Conte Grand y reunió a beneficiarios que recibieron equipamiento para fortalecer o poner en marcha sus proyectos productivos.

Durante la actividad, los emprendedores recibieron desde herramientas de trabajo hasta maquinarias e insumos destinados a distintos rubros, con el objetivo de potenciar sus emprendimientos, favorecer la generación de empleo y promover la autonomía económica.

La entrega se realizó en el Centro Cultural Conte Grand. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

En ese contexto, Orrego destacó el valor del emprendedurismo y aseguró que el Estado debe acompañar a quienes buscan generar su propio trabajo. "Yo soy de los que cree definitivamente en las cooperativas. Soy de los que cree claramente en aquellas personas que quieren emprender y que el Estado tiene que estar al lado de cada una de aquellas personas que vienen a llevar la idea a la acción", expresó el mandatario provincial.

En ese sentido, sostuvo que iniciar un emprendimiento implica un proceso que muchas veces requiere acompañamiento y acceso a herramientas. "A veces cuesta obtener los elementos necesarios para convertir ese sueño en una realidad", afirmó.

El programa busca brindar oportunidades para que más sanjuaninos puedan desarrollar sus propios negocios. Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Orrego también destacó el esfuerzo que realizan quienes deciden apostar por un proyecto propio. "Creo en los emprendedores, creo en aquellas personas que no duermen para descansar, sino para seguir soñando", señaló.

Durante su discurso, el gobernador remarcó tres conceptos que consideró fundamentales para el desarrollo de la provincia, como el programa Aprender, trabajar y producir. Según explicó, adquirir un oficio abre las puertas al empleo y, a partir de allí, permite generar producción y nuevas oportunidades laborales para otras personas.

Algunas de las herramientas entregas durante el acto. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Finalmente, Orrego destacó el trabajo de su gabinete y aseguró que los resultados se alcanzan a través del esfuerzo colectivo. "Creo en los equipos de trabajo. Todos los días trabajan con mucho esfuerzo, dedicación y conducta. Estamos convencidos de que esa es la manera de obtener buenos resultados", concluyó.