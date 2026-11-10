Orrego entregó más de 1.900 computadoras a estudiantes de Rivadavia

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de 1.920 computadoras para estudiantes de escuelas primarias y secundarias de gestión estatal del departamento Rivadavia. La distribución se realizó este martes en el complejo Cepas Sanjuaninas, en el marco del programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro”.

Del total de equipos entregados, 1.138 corresponden a alumnos de Primaria y 782 a estudiantes de Secundaria. El acto contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, y autoridades provinciales y municipales.

Cómo se distribuyeron las computadoras

La entrega forma parte de una iniciativa que busca incorporar herramientas tecnológicas a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas sanjuaninas. El programa contempla dispositivos para estudiantes de quinto grado de Primaria y segundo año de Secundaria, además de equipamiento destinado a educadores.

El operativo tendrá nuevas etapas próximamente en los departamentos 25 de Mayo y Calingasta, además de escuelas secundarias de Rawson. De esta manera, el Gobierno provincial continuará ampliando el alcance territorial de la distribución.

Los departamentos que ya recibieron equipos

Entre los departamentos alcanzados por el programa se encuentran Rivadavia, Valle Fértil, Iglesia, Santa Lucía, Zonda, Ullum, Capital, Albardón, San Martín, Angaco, 9 de Julio, Pocito, Caucete, Chimbas, Jáchal y Sarmiento. También se realizaron entregas para estudiantes de Primaria de Rawson.

A esta distribución se suma la entrega de 3.000 computadoras destinadas a docentes. La iniciativa es impulsada por el Gobierno de San Juan, a través de los ministerios de Educación y de Economía, Hacienda y Finanzas.

Formación digital y acompañamiento educativo

La incorporación de dispositivos se complementa con propuestas de formación digital para docentes y otras políticas educativas provinciales. Entre ellas se encuentran el Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, EDUGE, “Transformar la Secundaria” y “Modo Matemática”.

La adquisición de los equipos se realizó con la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). El organismo acompañó a la provincia durante los procesos de compra.