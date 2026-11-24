El Poder Ejecutivo de San Juan envió este martes 24 de noviembre a la Cámara de Diputados el proyecto del nuevo Código Electoral Provincial, que contempla la eliminación del Sistema de Participación Democrática Abierta (Sipad) y propone la implementación del Elige (Elección Libre e Interna, Genuina y Equitativa). La iniciativa también incorpora la Boleta Única de Papel y establece nuevas reglas para las campañas electorales.

El documento, que lleva la firma del gobernador Marcelo Orrego, ingresó a la Legislatura mediante el Mensaje N.º 74, bajo el expediente 2946/2026. Consta de 198 artículos y plantea una modificación integral de las reglas electorales de cara a los comicios provinciales de 2027.

En el mensaje remitido al vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, Orrego señaló que el proyecto tiene como finalidad “garantizar la transparencia de los procesos electorales y dotar a la provincia de San Juan de un sistema normativo moderno, ordenado y adecuado a las actuales exigencias del sistema democrático”.

Del Sipad al Elige

El artículo 197 del proyecto establece la derogación integral de la Ley 2348-N, actualmente vigente. De aprobarse la iniciativa, quedará eliminada la posibilidad de que distintos candidatos de una misma agrupación política compitan en las elecciones generales y acumulen sus votos, una de las principales características del sistema utilizado en los comicios provinciales de 2023.

En su reemplazo, el Ejecutivo propone el Elige, un mecanismo mediante el cual los partidos y frentes electorales seleccionarán a sus candidatos a través de internas abiertas o cerradas, de acuerdo con sus normas partidarias. El financiamiento y la organización de estas instancias estarán a cargo de las propias agrupaciones políticas.

De esta manera, cada fuerza política llegará a las elecciones generales con una única candidatura por cargo electivo. Tanto para gobernador como para intendente, resultará electo quien obtenga la mayor cantidad de votos, sin sumatorias entre postulantes.

Además, las agrupaciones que pretendan competir por la Gobernación deberán presentar listas completas de candidatos a diputados proporcionales, diputados departamentales, intendentes y concejales en los 19 departamentos de San Juan.

La incorporación de la Boleta Única

Otro de los cambios centrales es la implementación de la Boleta Única de Papel, que reemplazará a las tradicionales boletas partidarias.

Cuando las elecciones provinciales y municipales se desarrollen en la misma fecha, los electores recibirán dos boletas independientes. Ambas tendrán un casillero para votar por la lista completa de una agrupación política, además de la posibilidad de seleccionar individualmente cada categoría.

El proyecto también mantiene la posibilidad de realizar los comicios provinciales en simultáneo con los nacionales y amplía de 90 a 100 días el plazo mínimo de anticipación para la convocatoria a elecciones.

Inteligencia artificial y desinformación

Entre las novedades del Código Electoral se incorporan sanciones económicas por la generación o difusión de información manifiestamente falsa y la manipulación engañosa de contenidos mediante inteligencia artificial u otras herramientas tecnológicas con fines electorales.

Asimismo, los candidatos deberán presentar una declaración jurada en la que identifiquen sus redes sociales oficiales, mientras que el Tribunal Electoral Provincial tendrá facultades para ordenar la rectificación de información en los casos previstos por la normativa.

Con el ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados, el debate por la reforma electoral se trasladará al ámbito legislativo, donde los distintos bloques deberán analizar las disposiciones que, de ser aprobadas, establecerán las nuevas reglas para las elecciones sanjuaninas de 2027.