En el marco de la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible que se desarrolla en el Hotel Hilton de Mendoza, los gobernadores de la Mesa del Cobre expusieron ante un auditorio colmado de ejecutivos, banqueros e inversores globales cuáles son las condiciones que ofrecen sus provincias para captar capital de largo plazo. El panel se centró en las herramientas financieras y de infraestructura que cada distrito pone sobre la mesa para sostener los proyectos mineros.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue el encargado de abrir el juego de las exposiciones provinciales al detallar cómo la provincia salió a buscar las inversiones afuera. Orrego explicó que la actividad minera es un proceso de largo aliento que comienza con la prospección y que requiere décadas hasta la explotación. En ese sentido, remarcó que el clima de negocios que se generó en la Argentina a partir de 2023, junto con la llegada del RIGI, la Ley de Inversiones Mineras y la aclaratoria de la Ley de Glaciares, fueron la combinación extraordinaria para que las empresas se animaran a invertir. “Se necesita confianza. La confianza se traduce en seguridad jurídica, estabilidad fiscal y previsibilidad en el tiempo”, sostuvo.

“Lo que decidió San Juan es salir a buscar inversiones afuera”

Para el mandatario sanjuanino, el Estado provincial debía jugar un rol clave para destrabar los proyectos. “Había dos caminos. O quedarte al lado del territorio o salir a buscar inversión. Lo que decidió la provincia de San Juan es salir a buscar inversiones afuera. Y en ese sentido, generar confianza”, afirmó Orrego. En esa línea, explicó que el objetivo fue trabajar sobre los gastos operativos y los recursos de capital de la minería a través de la mejora de la infraestructura.

Para lograr ese financiamiento, el gobernador detalló una serie de acuerdos estratégicos. Mencionó el convenio con la empresa Vicuña por doscientos cincuenta millones de dólares para crear infraestructura, la emisión del Bono San Juan por seiscientos millones de dólares en el mercado internacional sin garantía de Nación (que tuvo una demanda del setenta y dos por ciento superior) y el financiamiento de la CAF por cincuenta a sesenta millones de dólares con una tasa blanda del cinco por ciento. Todo ese dinero estará destinado a obras clave como la Ruta 40 norte, la autopista nacional número 20, y las rutas 149 y 176 para que los caminos de la cordillera estén a la altura.

Luego tomó la palabra el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quien destacó la tradición minera de más de cien años de su provincia y la exportación ininterrumpida de litio desde el año 2014. Sadir subrayó que, a pesar de los cambios de gobiernos nacionales, en Jujuy se respetó la seguridad jurídica y los contratos. Hoy cuentan con más de noventa proyectos en exploración, dos en producción, y generan más de diez mil puestos de trabajo directos e indirectos. Además, remarcó el trabajo con las casi trescientas comunidades originarias de la Puna y la necesidad de mejorar la infraestructura vial, como la Ruta 40, la 9 y la 52.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se presentó como el socio estratégico de la cordillera, a pesar de no tener minería en su territorio. Pullaro destacó que su provincia cuenta con seis mil quinientas industrias, catorce universidades y veintiocho polos tecnológicos, y que ya hay doscientas cincuenta empresas santafesinas acompañando el desarrollo minero. Además, posicionó a los puertos de Rosario como el hub logístico más importante del país, con exportaciones por cincuenta y cuatro mil millones de dólares el año pasado.

El cierre del panel estuvo a cargo del anfitrión, Alfredo Cornejo, quien remarcó que la estabilidad macroeconómica que impulsa el gobierno nacional fue lo que hizo la diferencia para financiar los proyectos. Cornejo detalló que Mendoza modificó su código de procedimiento para agilizar los permisos, dotó de tecnología a los controles ambientales y aprobó las declaraciones de impacto ambiental por amplias mayorías en la Legislatura. “Estamos tratando de que Mendoza sea un hub financiero a través de Puente Andino para poder proyectar esas inversiones. Estamos trabajando mucho con la Bolsa de Toronto para que mendocinos que tienen propiedades mineras se puedan apalancar en esos instrumentos”, concluyó.