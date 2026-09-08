El gobernador Marcelo Orrego participó este martes del X Foro Pymes Italia-América Latina 2026, celebrado en el Palacio Libertad de Buenos Aires, donde expuso el potencial minero de San Juan y los seis proyectos de cobre avanzados que tiene la provincia en el contexto de la alta demanda mundial de minerales críticos.

El mandatario formó parte del panel "Minerales críticos y desarrollo federal. Minería, inversión productiva y articulación territorial para impulsar cadenas de valor competitivas", moderado por el embajador Fernando Brun. Orrego compartió el espacio con sus pares de Jujuy, Carlos Sadir, y de Catamarca, Raúl Jalil, además de directivos de la industria minera internacional.

Durante su exposición, Orrego destacó el rol de la provincia frente al cambio de paradigma energético global. "Yo creo que el mundo tiene muchos desafíos, pero hay tres que son excluyentes, que son fundamentales. Uno, el que tiene que ver claramente con lo que significa la conectividad, la inteligencia artificial. El segundo tiene que ver con la transición energética. Y el tercero, es el que tiene que ver con las energías limpias. Yo creo que en las tres San Juan va a ser protagonista", afirmó.

El gobernador explicó que los minerales críticos son la base de la transición energética. "Este reloj, este micrófono, un desfibrilador que salva vidas tienen que ver con los minerales críticos y hoy hablar de minería es hablar de ambiente, es dejar atrás los combustibles convencionales para ir hacia esa energía limpia. Y para eso se precisan dos minerales. Uno, el litio, que es táctico, es muy importante claramente y, el otro, el cobre. El cobre es estratégico porque no puede ser reemplazado por otro metal", sostuvo.

"De los 10 proyectos que se ubican en Argentina, 6 se encuentran en la provincia de San Juan. Muchos de ellos están en un estado de gestación avanzada", señaló.

Macro, RIGI y rol del Estado

Al referirse a las condiciones macroeconómicas actuales, Orrego subrayó la relevancia de herramientas normativas como el RIGI. "De la macro se ha avanzado enormemente. Hay seguridad fiscal, estabilidad jurídica, hay un incentivo que es el incentivo del RIGI que viene a mejorar la Ley de Inversiones Mineras del año '93. Después, sucedió algo que fue fundamental también, que fue la eliminación del cepo y la aclaratoria de la Ley de Glaciares", explicó.

El gobernador insistió en que el rol del Estado provincial debe ser el de un facilitador dinámico y ágil. "Nosotros en San Juan generamos clima de negocio, para nosotros es fundamental porque si no es como aplaudir con una sola mano, no tiene sentido. Mientras la macro mejoraba, nosotros nos pusimos a hacer todos los trabajos que se debían realizar en nuestra provincia. No necesitamos un Estado pesado, necesitamos un Estado que sea eficiente, que sea expedito, donde los plazos sean mucho más rápidos, sin dejar de hacer los controles necesarios", sostuvo.

Inversiones y empleo

Orrego detalló las oportunidades que se abren para la provincia. "Tenemos proyectos muy importantes, oportunidades por más de 30.000 millones de dólares. Y eso realmente es muy importante porque para nosotros, si hay algo que es fundamental, es generar empleo. Yo creo en tres palabras, aprender, trabajar y producir", afirmó.

El gobernador mencionó también el acuerdo estratégico no reembolsable con la empresa minera Vicuña por 250 millones de dólares, destinado al desarrollo de obras de infraestructura y a potenciar diferentes industrias sanjuaninas. Además, destacó la reciente presentación internacional del bono provincial, que "nos va a permitir generar las condiciones necesarias para que, en este caso, la minería y todo el eje agroindustrial de San Juan pueda tener un futuro promisorio".

El X Foro Pymes Italia-América Latina 2026, organizado por ADIMRA y el Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA), reunió a más de 1.500 participantes y facilitó más de 800 rondas de negocios destinadas a integrar a las pequeñas y medianas empresas con los grandes proyectos productivos del continente.

El encuentro generó una valiosa oportunidad de vinculación para San Juan, posicionando a la provincia como un actor clave en la provisión de minerales críticos para la transición energética global.