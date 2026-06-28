Orrego felicitó a Diego Santilli tras asumir como nuevo jefe de Gabinete

A través de su cuenta de X, Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, felicitó a Diego Santilli tras asumir su nuevo rol de Jefe de Gabinete de la Nación. El mandatario provincial destacó la importancia de este nombramiento estratégico en el Gobierno nacional, el cual abre una expectativa de diálogo y gestión conjunta entre el Ejecutivo central y las administraciones provinciales para el mediano plazo.

El saludo oficial del mandatario sanjuanino expresó textualmente: "Felicitaciones a @diegosantilli por asumir la responsabilidad de ser Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, con la certeza de que el trabajo conjunto entre la Nación y nuestra provincia será fundamental para seguir generando oportunidades y construir un mejor futuro para los sanjuaninos y para todos los argentinos".

Este respaldo político se dio luego de que el presidente Javier Milei ratificara este domingo la incorporación de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, transformándose en el cuarto funcionario en ocupar ese puesto desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023. La determinación fue tomada directamente por el Presidente basándose en la experiencia acumulada durante de 8 meses de labor compartida en el Ministerio del Interior, donde el funcionario asumió en noviembre de 2025 cosechando el saludo público del asesor Santiago Caputo.

El anuncio se concretó apenas 24 horas después de conocerse la dimisión de Manuel Adorni, cuya salida forzada se produjo tras un período de 100 días de tensiones políticas motivadas por sus viajes y una investigación en el ámbito judicial. En su texto de desvinculación, el funcionario saliente manifestó: "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción".

La confirmación de la designación se formalizó a las 20 luego de un breve encuentro entre el jefe de Estado y el dirigente de extracción del PRO en la Quinta de Olivos. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario difundió una fotografía grupal junto al ministro entrante y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acompañada por el mensaje: "Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA.VLLC!". La secretaria general Karina Milei respaldó la conducción del funcionario.

A diferencia de sus predecesores en el cargo, Posse, Francos y el propio Adorni, el nuevo ministro coordinador cuenta con un amplio consenso interno debido a su estrecha relación con Karina Milei y la sintonía laboral construida con el asesor Santiago Caputo. Durante su lapso en Interior, coordinó el diálogo con los gobernadores y las tratativas con bloques aliados en el Congreso.

El camino del nuevo jefe de ministros incluye su paso como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, banca para la cual resultó electo en 2021 integrando la boleta de Juntos por el Cambio, desde donde acompañó las leyes del oficialismo. Posteriormente, la secretaria general de la Presidencia lo integró en la coalición entre La Libertad Avanza y el PRO para los comicios legislativos de octubre de 2025.

Tras el apartamiento de José Luis Espert, quien figuraba como primer postulante, el dirigente encabezó la lista provincial y obtuvo un triunfo electoral imprevisto, pese a que su nombre y fotografía no aparecieron impresos en las boletas debido a que la Justicia Electoral no habilitó la modificación de las papeletas.