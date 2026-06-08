Patricio Gutiérrez, presidente de Innova San Juan, contó a DIARIO HUARPE que la semana pasada estuvo en Buenos Aires ultimando los detalles de una gestión histórica ante la Secretaría de Energía de la Nación. El objetivo central es obtener la concesión de uso de los cables OPGW (Optical Ground Wire) en las líneas de alta tensión, una tecnología que posicionará a San Juan como la única provincia argentina en contar con este sistema de transporte de datos de alta fidelidad. Según explicó el funcionario, los trámites se encuentran en su etapa final y, de marchar todo según lo previsto, el gobernador Marcelo Orrego podría estar firmando el convenio definitivo durante el mes de julio.

"Las gestiones están "encaminadísimas" y de no mediar inconvenientes, en el mes de julio el gobernador Marcelo Orrego quien lidera el proyecto y las gestiones, estaría en condiciones de firmar el acuerdo definitivo, porque el compromiso de Nación está dado", explicó Gutiérrez.

La tecnología OPGW utiliza el cable de guarda o cable testigo de las líneas de alta tensión, que habitualmente también funciona como pararrayos, para transmitir datos a través de fibras ópticas integradas en su interior. Gutiérrez destacó que San Juan tiene un derecho histórico sobre esta infraestructura, ya que la provincia financió gran parte de su construcción hace aproximadamente 15 años. Específicamente, en la línea Mendoza-San Juan, la provincia aportó el 30% de la inversión, mientras que en la línea San Juan-Rodeo el aporte fue del 50%. "Como hemos puesto ese porcentaje de la obra, nos corresponde el mismo porcentaje de los 'pelos' de fibra óptica", afirmó el titular de Innova.

La implementación de este sistema representa un avance estratégico para la conectividad provincial, ya que garantiza una redundancia que evitaría cortes de servicio. Al estar ubicados en lo más alto de las torres de alta tensión, estos cables son inmunes a las problemáticas que afectan a la fibra convencional: no sufren cortes por vientos zonales, no se ven afectados por incendios de pastizales ni son blanco de actos vandálicos o robos de cable.

"Es lo mejor que existe para la transmisión de datos porque no tiene fusiones y la fidelidad es total", detalló Gutiérrez, subrayando que esto permitirá que internet ingrese a la provincia por múltiples vías, asegurando que el servicio no se interrumpa ante fallas externas.

Plan de expansión en los 19 departamentos

Más allá del hito que representa la fibra en líneas de alta tensión, Innova San Juan mantiene un despliegue territorial activo para garantizar que los 19 municipios cuenten con nodos de fibra propios. Actualmente, departamentos como Iglesia, Calingasta, Valle Fértil, Zonda, Ullum, Capital, Rivadavia y Caucete ya tienen su distribución realizada y operativa. En paralelo, los equipos técnicos trabajan en la expansión de la red en Jáchal, Rawson, Pocito, Chimbas, Santa Lucía, 25 de Mayo, 9 de Julio y Albardón, mientras que en Sarmiento, Angaco y San Martín se ha iniciado recientemente la etapa de distribución.

En el caso de Jáchal, los avances son significativos: ya se han tendido las troncales de fibra y se ha logrado conectar a 27 de las 61 instituciones previstas, lo que ha requerido el despliegue de más de 56.000 metros de fibra óptica. Por su parte, en Sarmiento, el cronograma de trabajo para Media Agua iniciará esta semana con el objetivo de conectar 30 instituciones y establecer puntos de acceso WiFi, para luego continuar las tareas en Los Berros y Cañada Honda. Estas obras han demandado un saneamiento previo de la infraestructura, mejorando más de 22 kilómetros de tendido que se encontraba en mal estado y colocando nuevos herrajes.

Nuevos anillos y conectividad social

La estrategia de Innova San Juan también contempla obras de cierre de anillos para fortalecer la estabilidad del sistema en zonas alejadas. Gutiérrez mencionó que recientemente se obtuvieron los fondos para el cierre del anillo entre Jáchal y Huaco, una obra de 40 kilómetros de tendido de fibra que resultará fundamental para la conectividad del norte provincial. Asimismo, se proyecta completar antes de fin de año, con fondos propios, el tendido en la zona de Marayes.