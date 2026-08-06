El Gobierno de San Juan dio un nuevo paso en la consolidación de políticas públicas para la infancia y la adolescencia al firmar un memorándum de entendimiento con Unicef Argentina que permitirá fortalecer el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en toda la provincia.

El acuerdo fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego junto a autoridades del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y representantes de Unicef Argentina. La iniciativa busca profundizar el trabajo conjunto para impulsar acciones que amplíen derechos, mejoren las herramientas de protección y generen mayores oportunidades para niñas, niños y adolescentes sanjuaninos.

Durante la actividad también se rubricó un convenio marco de colaboración con la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, organismo con competencia en todo el país, con el objetivo de desarrollar programas de cooperación, capacitación, asesoramiento y promoción de derechos, además de fortalecer las capacidades institucionales de los organismos provinciales vinculados a la temática.

Otro de los ejes de la jornada fue la adhesión formal de los municipios de Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Chimbas y Rawson al programa MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia), una iniciativa impulsada por Unicef que promueve el diseño de políticas públicas locales destinadas a garantizar los derechos de la infancia.

La incorporación de estos departamentos consolida el trabajo iniciado en abril de este año, cuando los intendentes del Gran San Juan conformaron el Consejo Metropolitano por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia junto a Unicef y la Defensoría Nacional.

A partir de los acuerdos suscriptos, Provincia y municipios implementarán una agenda de trabajo conjunta para fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de las áreas responsables de las políticas de niñez, promoviendo respuestas coordinadas entre los distintos niveles del Estado.

Cada municipio desarrollará acciones concretas orientadas a la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mientras que el Gobierno provincial adelantó que la intención es extender progresivamente este modelo al resto de los departamentos de San Juan.

Además, la estrategia contempla el trabajo con equipos especializados en niñez y adolescencia, especialmente aquellos que tendrán participación en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil. También se impulsarán iniciativas vinculadas a la salud mental adolescente, la educación y el fortalecimiento de las familias.

Desde el Gobierno provincial destacaron que garantizar que niñas, niños y adolescentes crezcan en entornos saludables, seguros y libres de violencia constituye una prioridad de gestión. En ese marco, remarcaron que el objetivo es ampliar el acceso a servicios integrales de salud, nutrición, bienestar emocional y educación, fortaleciendo las oportunidades para las nuevas generaciones y contribuyendo a la reducción sostenida de la pobreza infantil en San Juan.