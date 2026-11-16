Marcelo Orrego fue el gobernador que más creció en imagen positiva entre octubre y noviembre. El mandatario sanjuanino registró una mejora de 3,8 puntos porcentuales, al pasar del 51,7% al 55,5%, y quedó cuarto en el ranking nacional de imagen positiva que evaluó a los 24 gobernadores del país.

El avance de Orrego fue el más importante entre los mandatarios provinciales relevados. Detrás quedaron Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, quienes mejoraron 3,5 puntos cada uno. De esta manera, el gobernador de San Juan encabezó la evolución mensual, aunque se ubicó por debajo de los tres primeros puestos del listado general.

En el ranking de noviembre, Orrego alcanzó el 55,5% de imagen positiva, mientras que el 41,4% de los encuestados tuvo una valoración negativa y el 3,1% respondió que no sabía o no contestó. Con esos resultados, quedó cuarto entre los 24 mandatarios evaluados.

El listado fue encabezado por Osvaldo Jaldo, con el 57,2% de imagen positiva. El gobernador de Tucumán subió 3,5 puntos respecto de octubre, cuando había registrado el 53,7%. En segundo lugar quedó Rolando Figueroa, de Neuquén, con el 56,7%, tras avanzar 0,9 puntos. El podio lo completó Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, con el 56%, también con una mejora de 3,5 puntos.

Detrás de Orrego se ubicó Hugo Passalacqua, de Misiones, con el 54,4% de imagen positiva. Luego aparecieron Gustavo Sáenz, de Salta, con el 53,8%, e Ignacio Torres, de Chubut, con el 53,2%.

En el extremo inferior del ranking quedó Alfredo Cornejo, de Mendoza, con el 43,3% de imagen positiva. Además, fue el gobernador que registró la mayor caída mensual: perdió 1,9 puntos respecto de octubre, cuando había alcanzado el 45,2%. Lo precedieron Axel Kicillof, de Buenos Aires, con el 43,7%, y Ricardo Quintela, de La Rioja, con el 44,4%.

La diferencia entre Jaldo, el mandatario mejor valorado, y Cornejo, quien quedó último, fue de 13,9 puntos porcentuales. En ese escenario, Orrego combinó dos resultados destacados: consiguió la mayor mejora mensual de imagen positiva y se posicionó cuarto en el ranking nacional de gobernadores.