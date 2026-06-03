San Juan se prepara para un salto internacional de gran relevancia. El gobernador Marcelo Orrego ha sido invitado formalmente a Nueva York por la Americas Society y el Council of the Americas. Esta convocatoria busca que el mandatario exponga su plan de infraestructura y las necesidades de financiamiento ante un grupo selecto de 10 o más ejecutivos del sector privado y miembros de la organización.

La noticia fue confirmada por el Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas ante la Cámara de Diputados. La carta, enviada por la Directora Ejecutiva Susan L. Segal, propone un diálogo sobre el futuro de la provincia y el país en una fecha que el propio Orrego definirá próximamente. La intención es atraer inversiones que permitan desarrollar obras de manera temprana.

Sobre la importancia de este viaje, el funcionario detalló que "esta instancia resulta crucial en la estrategia provincial de una eventual colocación de bonos de crédito en mercados internacionales y confirma la ventana de oportunidades que se presentan".

Al mismo tiempo, el Ejecutivo busca que la Cámara de Diputados trate rápidamente la ley para "empezar tempranamente con obras que signifiquen más trabajo para los sanjuaninos y seguridad que los proyectos de inversión comprometidos cuenten con la infraestructura necesaria".

Participar en este tipo de conferencias permite a la provincia posicionarse globalmente y conectarse con líderes financieros, fondos de inversión y corporaciones internacionales.

El Council of the Americas es una organización que promueve el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en el hemisferio occidental, lo que representa un espacio vital para San Juan. Con este paso, se busca garantizar que los proyectos cuenten con el soporte estructural requerido para crecer.