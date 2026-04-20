El gobernador Marcelo Orrego encabezó este lunes 20 de abril una intensa agenda en el departamento Calingasta, donde recorrió el operativo San Juan Cerca en Barreal e inauguró obras de ampliación y refacción en dos centros de salud clave para la comunidad.

La jornada comenzó en el Colegio Secundario de Barreal, donde se desarrolló el operativo organizado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano con la participación de distintas áreas de gobierno. Allí, el mandatario dialogó con vecinos y equipos técnicos, además de encabezar la entrega de certificados del programa Aprender, Trabajar y Producir.

El Estado en territorio

Durante su recorrida, Orrego destacó el valor de este tipo de iniciativas que acercan el Estado a la comunidad. “Este operativo está al lado de la gente, que viene y expresa sus vivencias, para que nosotros acerquemos las prestaciones de todos los ministerios”, afirmó.

El dispositivo permitió realizar diversos trámites, entre ellos verificación automotora y grabado de autopartes a través del RUPVAA. También se desarrollaron capacitaciones, como el curso de Manipulación de Alimentos, del que participaron unas 50 personas.

En ese contexto, se entregaron herramientas para proyectos de autoempleo, incluyendo una máquina para elaborar churros y un horno con balanza destinado a emprendimientos de panificación. Además, se otorgaron 20 certificados correspondientes a capacitaciones en cocina regional y uso seguro de tractor agrícola.

Más servicios de salud en zonas alejadas

Luego, el gobernador se trasladó a la localidad de Sorocayense, en Barreal, donde encabezó la inauguración de las obras del Centro de Salud Sorocayense.

Allí, puso en valor la ampliación del edificio como una herramienta fundamental para mejorar la atención sanitaria. “Es una estructura, pero una estructura clave para avanzar en nuevas prestaciones de servicios”, señaló, y agregó que este centro forma parte del plan de refuncionalización de 140 centros de salud en la provincia.

Las obras permitieron que el establecimiento pase de 39,59 m² a un total de 112,17 m². Entre las mejoras, se destacan la incorporación de nuevos consultorios con sanitarios, una sala de espera ampliada, farmacia, área de enfermería con sectores diferenciados y espacios administrativos.

El ministro de Salud, Amilcar Dobladez, explicó que la ampliación permitirá sumar especialidades y mejorar la calidad de atención. “Esto nos permite llevar más servicios a la gente, especialmente a los departamentos alejados”, sostuvo.

La Isla, con infraestructura renovada

La agenda oficial continuó con la inauguración del Centro de Salud La Isla, ubicado sobre la Ruta Nacional 149.

En este caso, el edificio pasó de 40 m² a 134,29 m² tras la ampliación. Las obras incluyeron nuevos consultorios, farmacia, enfermería con vacunatorio, sanitarios públicos y una sala de espera más amplia, lo que permitirá optimizar la atención a los vecinos de la zona.

Inversión y cercanía

La comitiva oficial estuvo integrada por los ministros Carlos Platero (Familia y Desarrollo Humano), Gustavo Fernández (Producción, Trabajo e Innovación), Laura Palma (Gobierno), Fernando Perea (Infraestructura, Agua y Energía), además de legisladores nacionales y provinciales.

Como cierre de la jornada, Orrego destacó la importancia de combinar infraestructura, tecnología y recursos humanos para mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos. También agradeció el trabajo de quienes participaron en la ejecución de las obras.