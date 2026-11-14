El histórico Parque Quebrada de Zonda estrenó una nueva imagen tras la inauguración de 12 obras de renovación encabezada por el gobernador Marcelo Orrego este viernes 13 de noviembre. La intervención abarcó 61.027 m² y transformó distintos sectores del predio de Rivadavia, con nuevos espacios recreativos, servicios y mejoras para recibir a las familias sanjuaninas y a los turistas que visitan San Juan.

Entre las principales novedades se encuentran 52 parrilleros, cinco grupos de juegos infantiles, 3.500 metros de senderos peatonales y cuatro espacios destinados a propuestas gastronómicas. También se instalaron 290 luminarias, 26 tótems solares y un área de 724 m² equipada para practicar calistenia.

Las obras alcanzaron desde el ingreso por calle Pellegrini y el entorno del Jardín de los Poetas hasta el Monumento al Ciclista. El objetivo fue recuperar sectores históricos del parque y ampliar las alternativas para pasar el día, hacer deporte y disfrutar del paisaje.

La inauguración contó con la presencia del ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, y del intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, entre otras autoridades.

Nuevos sectores para disfrutar en familia

Uno de los cambios más importantes está en los espacios de descanso y recreación. El parque incorporó 87 conjuntos de mesas con bancos, 63 bancos individuales y 52 parrilleros distribuidos en diferentes sectores.

También se construyó una nueva confitería, se preparó un paseo para food trucks y se recuperó la antigua proveeduría. Estas instalaciones se suman al kiosco restaurado, aunque todavía no se informaron los horarios de funcionamiento de todos los servicios comerciales.

Los visitantes encontrarán nuevos sanitarios en tres sectores del predio, juegos infantiles y espacios deportivos para distintas edades.

Además, la renovación incorporó rampas, baldosas podotáctiles y recorridos adaptados para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad.

Qué cambió en los tradicionales piletones

Los piletones de la Quebrada de Zonda también fueron intervenidos para mejorar las condiciones de seguridad y el manejo del agua.

Los trabajos incluyeron el recrecimiento de muros, la limpieza y el ensanche del cauce, además de iluminación, senderos y mobiliario.

Estas estructuras cumplen una función vinculada con el drenaje de crecientes, por lo que su renovación no debe interpretarse como la habilitación de una pileta pública para bañistas.

En materia de seguridad, se incorporó un centro de monitoreo con cámaras del programa PRISMA.

Recuperaron la hostería y otros espacios históricos

La intervención también alcanzó a la Hostería Domingo Faustino Sarmiento, donde se renovaron instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas, se restauraron carpinterías y se eliminaron barreras arquitectónicas.

El proyecto incluyó la restauración de los monumentos a Sarmiento y al Ciclista, además del puente y el kiosco histórico.

Otro de los espacios recuperados fue la antigua Escuela Albergue Islas Malvinas, proyectada como Centro de Interpretación y Paseo de Artesanos. También se incorporó un sitio conmemorativo dedicado a los héroes sanjuaninos de Malvinas.

Mejoras en los accesos y una atracción que deberá esperar

La renovación incluyó 8.450 m² de estacionamientos en dos sectores, una rotonda cercana a los piletones y una dársena para colectivos.

En paralelo, se ejecuta la instalación de luminarias LED sobre 4,5 kilómetros de la Ruta Provincial 12, desde el Dique Soldano hasta el Jardín de los Poetas.

Sin embargo, una de las atracciones más esperadas todavía no podrá utilizarse. La tirolesa permanece pendiente de una certificación de seguridad de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), por lo que su habilitación se realizará en una etapa posterior.

Con la inauguración de las obras, la Quebrada de Zonda recupera infraestructura para el encuentro y la recreación. El siguiente desafío será garantizar el mantenimiento del parque y la puesta en funcionamiento de los nuevos servicios.