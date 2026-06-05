Orrego inauguró el sendero “Aguas de Vida” en el Parque de la Biodiversidad

En el marco de las actividades por el Día Mundial del Ambiente, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó la inauguración del sendero interpretativo “Aguas de Vida” en el Parque de la Biodiversidad, una nueva propuesta turística, educativa y ambiental que permitirá a los visitantes conocer de cerca a los más de 3.300 peces trasladados desde el Lago del Parque de Mayo.

El sendero combina recreación, aprendizaje y conservación de especies en un entorno natural.

Durante el acto, Orrego habló con DIARIO HUARPE y destacó el trabajo realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y remarcó la importancia de impulsar políticas ambientales con resultados concretos. "El ambiente se construye con hechos, no con palabras. Y tener la oportunidad de estar acá, en este parque de la biodiversidad, en este sendero que se lo han mirado aguas de la vida.

El espacio sirve para promover la educación y el cuidado ambiental.

Y poder compartir, por supuesto, con un personal que trabaja acá, que lo viene haciendo de manera impecable, donde podemos inaugurar obras, donde además también hemos podido hacer todo un trabajo de conservación de los 3.300 peces que se trasladaron, en este caso del Parque de Mayo, hacia acá. Y que, por supuesto, nos da la oportunidad de seguir trabajando de la misma manera. Insisto, el ambiente no se cuida con palabras, se cuida con hechos.

El sendero “Aguas de Vida” fue diseñado para que estudiantes, turistas y familias puedan recorrer lagunas y espacios especialmente acondicionados donde habitan los ejemplares recuperados. Allí podrán observar las distintas especies, conocer el trabajo de conservación que se realiza en la provincia y comprender el valor de los ecosistemas acuáticos para el equilibrio ambiental.

El nombre elegido para el recorrido simboliza la importancia del agua como fuente de vida y representa la nueva etapa de los peces trasladados, que actualmente cuentan con ambientes más amplios, alimentación adecuada y monitoreo permanente para garantizar su bienestar.

Además, el espacio incorpora infraestructura sustentable elaborada con materiales reciclados. Bancos, cestos de residuos y cartelería fueron construidos con madera plástica obtenida a partir de materiales recuperados, promoviendo la economía circular y el aprovechamiento responsable de los recursos.

Con la inauguración de “Aguas de Vida”, el Parque de la Biodiversidad suma un nuevo atractivo para los visitantes y refuerza su rol como espacio de educación, conservación y recreación, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro entre la comunidad y la naturaleza en San Juan.