El gobernador Marcelo Orrego encabezó este miércoles la inauguración del Sitio Conmemorativo a los Caídos en la Guerra de Malvinas, ubicado en el renovado Parque de la Quebrada de Zonda, en Rivadavia. La ceremonia reunió a veteranos de guerra, familiares de los combatientes y autoridades provinciales, en un homenaje a los 23 sanjuaninos que perdieron la vida durante el conflicto bélico de 1982.

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de mantener viva la memoria de quienes defendieron la soberanía argentina y sostuvo que el reconocimiento a los excombatientes no debe limitarse a una fecha del calendario.

“Malvinas no es un día, no es solamente el 2 de abril. Malvinas es todos los días. Tenemos la necesidad de recordar y homenajear permanentemente a quienes defendieron nuestra patria”, expresó Orrego ante los presentes.

El nuevo monumento está ubicado sobre la Ruta Provincial 12, en el primer ingreso al autódromo Eduardo Copello. Forma parte de las intervenciones realizadas en el Parque de la Quebrada de Zonda, cuya puesta en valor fue inaugurada el viernes pasado.

Un homenaje que trasciende las generaciones

En su discurso, Orrego hizo especial hincapié en la juventud de los soldados que participaron de la guerra y en la necesidad de transmitir su historia a las nuevas generaciones.

“Muchos de ellos eran muy jóvenes cuando fueron a Malvinas. Algunos regresaron y otros no. Por eso, debemos mantener siempre una mirada de reconocimiento y respeto hacia cada uno de ellos”, manifestó.

En ese sentido, el gobernador consideró fundamental que el testimonio de los veteranos continúe presente en las escuelas, universidades y otros espacios de formación.

“Tenemos que poner en valor el esfuerzo y la valentía de aquellos hombres que, en ese momento, eran prácticamente niños. Algunos volvieron y otros no. Es nuestra responsabilidad transmitir lo que sucedió”, sostuvo.

También destacó el valor de los monumentos como espacios de memoria colectiva. “Estos monumentos son fundamentales para recordar parte de nuestra historia. Una sociedad que no recuerda su historia es una sociedad que tampoco puede valorar su futuro”, señaló.

Orrego retomó, además, una reflexión expresada durante la ceremonia sobre la importancia de mantener vivo el recuerdo de quienes murieron en la guerra. Aseguró que Malvinas es una causa que los argentinos llevan en la cabeza y en el corazón y que nunca debe caer en el olvido.

Un nuevo espacio de memoria en la Quebrada de Zonda

El sitio conmemorativo se incorpora a la renovación integral del Parque de la Quebrada de Zonda, donde el Gobierno provincial intervino aproximadamente 61.000 metros cuadrados distribuidos en seis sectores.

Las obras incluyeron nuevos senderos peatonales, iluminación LED, sectores gastronómicos, espacios deportivos y la recuperación de elementos patrimoniales del predio.

Durante su intervención, Orrego destacó que, más allá de las nuevas instalaciones recreativas y turísticas, el espacio dedicado a Malvinas tiene un significado especial por su valor histórico y emocional para los sanjuaninos.

Finalmente, el gobernador ratificó el compromiso del Ejecutivo provincial de acompañar a los excombatientes y a las familias de quienes perdieron la vida durante el conflicto.

“Todo mi reconocimiento, mi respeto y mi amor a cada una de las familias y a los veteranos de Malvinas. Sigan contando con nosotros, porque vamos a estar siempre al lado de ustedes”, concluyó.