El gobernador Marcelo Orrego presentó la Eco Ruta Turística, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Ambiente que busca vincular la educación ambiental con la naturaleza y las visitas a distintos espacios de la provincia. Durante la presentación, destacó el potencial de las áreas protegidas y el lugar del turismo en la actividad económica sanjuanina.

“Estamos presentando esta ruta ecoturística destinada a vincular la educación ambiental y la naturaleza con los visitantes que llegan a nuestra provincia, pero también con los sanjuaninos y las instituciones intermedias”, expresó el mandatario.

Orrego señaló que San Juan cuenta con 22 áreas protegidas distribuidas en ocho sitios de distintos departamentos, que abarcan unas 2.700.000 hectáreas.

“Es una muy buena manera de mostrar lo que podemos desarrollar en San Juan, a través de un programa que generó el Ministerio de Ambiente y que también forma parte de nuestra matriz productiva, donde el turismo hace punta”, afirmó.

La propuesta apunta a acercar estos espacios a visitantes y residentes, con la educación ambiental como uno de sus ejes. La iniciativa se suma a las alternativas vinculadas con el patrimonio natural de la provincia.

Inversiones y energía renovable

Durante la actividad, el gobernador también se refirió a las inversiones en energía renovable y destacó el aporte de $130 millones del Grupo Genneia, según sus declaraciones.

“Nadie viene a invertir en un desierto donde no hay infraestructura previa. San Juan hizo un gran esfuerzo a través del fondo PIEDE, que destinó US$ 20 millones para generar infraestructura”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó el desarrollo del Parque San Juan Sur y la estación transformadora Cañada Onda como parte de las obras que permiten ampliar la capacidad energética en el sur provincial.

“Que lleguen este tipo de inversiones es fundamental, porque generan actividad económica y, sobre todo, fuentes de trabajo”, agregó.

Sin confirmación sobre una visita presidencial

Consultado sobre una posible llegada del presidente de la Nación a San Juan, Orrego aclaró que se refería a Jorge Brito, presidente del grupo inversor, y no al mandatario nacional.

“No tengo información oficial para brindarles a los sanjuaninos sobre una eventual visita. Será el vocero o el jefe de Gabinete quien determine si realmente habrá una llegada del Presidente a nuestra provincia”, concluyó.