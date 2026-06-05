El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó este jueves en Angaco la inauguración de la repavimentación de un tramo clave de la calle Divisoria, una obra estratégica que mejora la conectividad con el departamento San Martín y será fundamental como acceso al futuro Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza.

Los trabajos, ejecutados en el marco de la Etapa 20 del Plan Provincial de Pavimentación, abarcaron aproximadamente 700 metros entre calle De la Estación y calle San Juan. La intervención incluyó el reacondicionamiento de la base, imprimación, riego de liga, colocación de carpeta asfáltica y señalización vial, con el objetivo de optimizar la seguridad y la circulación en la zona.

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de la obra para los vecinos y su impacto en el desarrollo regional. Subrayó que esta arteria no solo fortalece la conexión entre Angaco y San Martín, sino que también se convertirá en un punto clave ante la próxima puesta en funcionamiento del hospital, que ya cuenta con un avance superior al 92%.

En ese marco, Orrego anunció nuevas obras viales para el departamento. Confirmó que se pavimentarán calle San Juan, en el tramo comprendido entre Divisoria y Aguilera, y calle Aguilera, entre Nacional y San Juan. Estas intervenciones permitirán mejorar el acceso a una escuela de educación especial y a distintos barrios de la zona.

El gobernador también hizo referencia al contexto económico y destacó el esfuerzo provincial para sostener la obra pública. Señaló que San Juan fue una de las primeras provincias en reactivar estos trabajos y remarcó la reciente posibilidad de financiamiento a través de la colocación de bonos en el mercado internacional, lo que permitirá impulsar nuevas inversiones en infraestructura.

En la actividad participaron el vicegobernador Fabián Martín; el secretario de Obras, Ariel Lucero; autoridades de Vialidad Provincial; el intendente de Angaco, José Castro; legisladores y funcionarios provinciales y municipales, junto a vecinos.

Por su parte, el subdirector de Vialidad Provincial, Juan Páez, destacó que la obra representa un avance en materia de seguridad, confort y conectividad, facilitando el acceso a servicios esenciales y promoviendo el desarrollo productivo de la región.

La repavimentación de calle Divisoria se consolida así como una intervención clave para la infraestructura vial del este sanjuanino, en un contexto de crecimiento urbano y fortalecimiento de servicios estratégicos.