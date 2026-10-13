La Comisaría 14 de Zonda fue refuncionalizada y quedó inaugurada con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, quien destacó las mejoras edilicias y las medidas implementadas por su gestión para fortalecer la seguridad en San Juan. La obra se concretó en un departamento donde, en mayo de 2025, vecinos habían reclamado por compromisos pendientes vinculados con cámaras de vigilancia y la puesta en funcionamiento de una garita policial en Villa Tacú.

Durante el acto, Orrego señaló que la renovación era esperada tanto por el personal policial como por la comunidad. Según detalló, el edificio dispone ahora de más de 200 metros cuadrados cubiertos, destinados a las tareas administrativas y, principalmente, a la prevención del delito.

“Va a servir mucho para el trabajo no solo administrativo, sino fundamentalmente para un trabajo de prevención que es necesario e intrínseco, por supuesto, de las comisarías de la provincia”, afirmó el mandatario.

La inauguración se produjo luego de que vecinos de Zonda expusieran públicamente sus preocupaciones por las condiciones de seguridad en el departamento. En una nota publicada por DIARIO HUARPE el 29 de mayo de 2025, habitantes de la zona señalaron que seguían sin concretarse varias medidas anunciadas después de una manifestación frente a la Comisaría 14, realizada en diciembre de 2024.

El mandatario valoró la vocación de los efectivos. FOTO: DIARIO HUARPE

Entre los reclamos figuraba la puesta en funcionamiento de más de 30 cámaras de seguridad donadas por los propios vecinos. Según los testimonios recogidos en aquel momento, los dispositivos continuaban fuera de servicio y existían diferencias entre las autoridades municipales y provinciales respecto de quién debía resolver los problemas técnicos y administrativos.

También estaba pendiente el equipamiento de la garita policial de Villa Tacú, que, de acuerdo con las denuncias vecinales, carecía de mobiliario, conexión eléctrica y condiciones básicas para el personal asignado. Los habitantes habían reclamado, además, la instalación de cámaras en los accesos al departamento y obras complementarias, como reductores de velocidad y cartelería preventiva.

Orrego repasó las medidas de seguridad

En su discurso, el gobernador hizo referencia al estado de los recursos policiales cuando asumió la gestión. Aseguró que, en ese momento, el 50% de las cámaras del CISEM no funcionaba y que los chalecos antibalas estaban vencidos. En contraste, afirmó que actualmente está operativo el 100% de las cámaras del sistema y destacó la incorporación de chalecos, vehículos y capacitación para el uso de dispositivos Taser.

Además, anticipó nuevas licitaciones para sumar vehículos y otros elementos solicitados por la fuerza. Explicó que la distribución de esos recursos se define junto con la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía, de acuerdo con las necesidades detectadas en los distintos puntos de la provincia.

“Esto es un trabajo constante, no tiene un final, siempre es un trabajo constante”, sostuvo Orrego al referirse a las políticas de seguridad.

La refuncionalización de la Comisaría 14 suma infraestructura para el trabajo policial en Zonda. No obstante, los reclamos vecinales publicados en 2025 dejan planteados otros aspectos de la prevención cuya situación actual requiere una actualización oficial, en particular el funcionamiento de las cámaras donadas por la comunidad y las condiciones de la garita de Villa Tacú.